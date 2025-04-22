У Держпраці пояснили, чи можливе відрядження без виплати авансу — Finance.ua
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У Держпраці пояснили, чи можливе відрядження без виплати авансу

Казна та Політика
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У Держпраці пояснили, чи можливе відрядження без виплати авансу
У Держпраці пояснили, чи можливе відрядження без виплати авансу
Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці пояснює, чи можливе відрядження без виплати авансу.
Вимога до працівника щодо відрядження без виплати коштів на відрядження є порушенням законодавства про працю.
Законодавче обґрунтування:
Згідно зі ст. 121 КЗпП, працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями.
Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством.
Практична необхідність:
Відрядження часто пов’язані з непередбачуваними витратами. Без авансу працівник може опинитися у скрутному фінансовому становищі, що негативно вплине на виконання службових обов’язків.
Видача авансу забезпечує працівнику можливість своєчасно оплатити необхідні витрати, такі як проїзд, проживання та харчування.
У листі Мінсоцполітики від 07.11.2013 № 998/13/155−13, зокрема, звертає увагу, що відправлення працівника у відрядження без авансу є порушенням трудового законодавства.
Водночас цілком можлива ситуація, коли працівнику не вистачає виданих роботодавцем на відрядження коштів і він отримує компенсацію у повному обсязі після повернення.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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