У Києві через удари рф пошкоджено залізницю — Finance.ua

У Києві через удари рф пошкоджено залізницю Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

У ніч на 31 липня рф вдарила по Києву дронами та ракетами. Унаслідок обстрілу постраждала залізнична інфраструктура в одному з районів.

Про це повідомляє Укрзалізниця в Telegram

«У звʼязку з нічними ворожими обстрілами столиці маємо пошкодження залізничної інфраструктури в одному з районів міста. Рух на цій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами», — йдеться у повідомленні.

За даними Укрзалізниці, ніхто з пасажирів та працівників не постраждав. Наразі на місці працюють усі необхідні служби, і вже близько 9:00 очікується повне відновлення руху.

Поїзди далекого сполучення курсують за графіком. Можливі лише незначні затримки електричок Kyiv City Express у напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський.

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