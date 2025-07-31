Детінізація ринку зерна: скільки коштів отримала Україна — Finance.ua

Детінізація ринку зерна: скільки коштів отримала Україна Сьогодні 09:36

Детінізація ринку зерна: скільки коштів отримала Україна

Детінізація ринку зерна в 2025 році збільшила надходження до держбюджету Україні на додаткових 8,6 млрд грн (у порівнянні з 2024 роком), з яких 1,6 млрд грн ПДВ і 0,5 млрд грн прибутку.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як Україна бореться з «тіньовим» зерном

Виробництво та продаж зерна — це одна із ключових галузей економіки України, але ще донедавна левова частка експорту йшла «в тіні».

«Щоб цього уникнути, ми реалізували низку кроків: реформа ринку землі, антиофшорний закон, обов'язкова реєстрація експортерів платниками ПДВ, режим експортного забезпечення та посилення контролю затрансфертним ціноутворення — усе це працює аби зламати схеми з „чорним зерном“», — зазначив Гетманцев.

Результати детінізації

Порівняно з 2023 роком бюджет у 2024 році додатково отримав 3,6 млрд грн, з яких 2 млрд грн ПДВ.

За підрахунками Гетманцева, якщо раніше держава щороку втрачала до 8 млрд грн через тіньові операції із зерном, то тепер ця цифра знизилась приблизно до 3 млрд грн.

«Це означає одне: реформи працюють, а детінізація агросектору дає реальний ефект: „тінь“ зменшується, надходження зростають, кошти залишаються в бюджеті, а не в кишенях схемників», — написав нардеп.

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