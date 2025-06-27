День фінансів: переговори щодо членства України в ЄС, податок на «люксові» авто, вклади українців у банках — Finance.ua

День фінансів: переговори щодо членства України в ЄС, податок на «люксові» авто, вклади українців у банках Сьогодні 17:45

П’ятниця, 27 червня. Серед ключових тем у кінці тижня: заяви Єврокомісії, довіра до гривні, ринок нерухомості та працевлаштування.

Вступ України в ЄС

Україна виконала всі завдання для відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

📢 «Україна виконала свою частину, тепер черга за нами. Адже процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує рухатися вперед», — заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

З початку повномасштабної війни Європейський Союз разом із країнами-членами виділив Україні 158,6 млрд євро. Із цієї суми 59,6 млрд євро спрямовано на військову підтримку.

Водночас країни ЄС не змогли досягти згоди щодо ухвалення 18-го пакета санкцій проти росії, проте домовилися продовжити чинні економічні санкції ще на шість місяців.

Торговельна угода США та Китаю

Президент США Дональд Трамп повідомив про підписання торговельної угоди з Китаєм і анонсував можливу домовленість з Індією. Домовленість з Китаєм закріплює зобов’язання Пекіна постачати до США рідкоземельні елементи.

Довіра до гривні

Станом на 1 червня 2025 року українці зберігали в банках 1,44 трлн грн. Як повідомляє Фонд гарантування, лише за травень заощадження зросли на 12,6 млрд грн. Якщо не враховувати переоцінку гривневого еквіваленту валютних вкладів, то реальне зростання навіть більше — 13 млрд грн.

Ніяких спам-дзвінків

Мінцифра надала операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.

Середня зарплата для розрахунку пенсій

Середня заробітна плата за травень 2025 року, яку Пенсійний фонд України враховує для розрахунку пенсій, склала 20 355,40 грн. За рік цей показник зріс на понад 3 тис. грн, або на 18,5%, адже у травні 2024 року вона становила 17 178,87 грн.

Працевлаштування ветеранів та осіб з інвалідністю

У середньому ветерани починають шукати роботу через чотири місяці після звільнення зі служби, однак цей термін варіюється залежно від обставин. Найбільш бажаними сферами працевлаштування для респондентів стали: державна служба — 35,4%, місцеве самоврядування — 27,6% та військова справа — 25,5%.

Чисельність осіб з інвалідністю, які отримали статус безробітного з початку цього року, склала 18,4 тисячі людей, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року. З початку року отримали роботу 3,8 тисячі осіб з інвалідністю, що на 11% більше, ніж за 5 місяців минулого року.

🎬 Нагадаємо, що з 1 липня в Україні запускають новий експериментальний проєкт. Українцям буде виплачуватись нова базова соціальна допомога. Про які суми йдеться та на кого розрахована ця допомога — дізнаєтесь у відео на нашому YouTube-каналі:

Українські біженці в ЄС

Українські біженці добре інтегруються на європейському ринку праці і це ускладнює їхнє повернення. За три роки частка українців, які точно планують повернення додому, знизилась із 50% до 20%.

До речі, в Україні створять цифрову платформу для внутрішньо переміщених осіб. Платформа об’єднає пропозиції тимчасового житла та можливості працевлаштування для переселенців. Також проєкт включатиме професійне навчання та юридичну підтримку.

📖 У сучасному світі освіта перестала бути привілеєм лише студентських років. Підвищення кваліфікації, перекваліфікація, нові навички для кар’єрного зростання — усе це вимагає додаткового навчання. У новій статті Finance.ua розібрався, на що звертати увагу під час вибору курсів, від чого залежить ціна, і як навчатися ефективно та вигідно:

«Розкішні» автівки в Україні

131 автівку, яка підпадає під податок на розкіш, завезли в Україну за 5 місяців 2025 року. З них майже половина поїхала до столиці, а найбільшим попитом в luxury-сегменті користуються автівки Porsche та Mercedes-Benz. Порівняно з 2021 роком, ввезення дорогих авто зросло на 42%.

Бюджет на купівлю та оренду житла

За даними Dim. ria, у 2025 році середній бюджет на придбання нерухомості знизився. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис.

Орендарі, навпаки, у 2025 році готові витрачати більше. Найбільше опитаних прагнуть знайти житло вартістю до 10 тис. грн на місяць. Однак значна частина збільшила свій бюджет на орендну плату до 15 тис. грн.

Курс валют у липні

На початку липня ключовими факторами, що впливатимуть на валютний ринок , стануть війна на Близькому Сході, зростання цін на енергоносії, а також економічні труднощі в США та ЄС. Водночас позиції долара і євро як провідних світових валют залишаються міцними. Вартість цих валют може потрапити у штормову «бовтанку», однак це тимчасово.

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