Довіра до нацвалюти: українці наростили вклади у гривні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Довіра до нацвалюти: українці наростили вклади у гривні

Особисті фінанси
55
Довіра до нацвалюти: українці наростили вклади у гривні
Довіра до нацвалюти: українці наростили вклади у гривні
Станом на 1 червня 2025 року українці зберігали в банках 1,44 трлн грн. Це сума всіх вкладів фізичних осіб, включно з підприємцями (ФОПами).
Про це свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Лише за травень заощадження зросли на 12,6 млрд грн. Якщо не враховувати переоцінку гривневого еквіваленту валютних вкладів, то реальне зростання навіть більше — 13 млрд грн.
  • У гривні українці тримають 64,8% вкладів на 933 млрд грн (+14,8 млрд грн за місяць).
  • В іноземній валюті — 35,2% вкладів на 507,8 млрд грн (але тут скорочення на 2,2 млрд грн за місяць).
ФОПи мають 160,2 млрд грн вкладів — це 11% від загальної суми. На них припадає 3,2% від усіх вкладників. І такі вклади теж захищені державою.
Найбільший відсоток українців тримають на вкладах до 200 тис. гривень. Загальга статистика за розмірами вкладів виглядає так:
  • до 10 грн — 40,99% вкладників;
  • від 10 до 200 тис. грн — 57,13%;
  • від 200 тис. до 400 тис. грн — 0,96%;
  • від 400 тис. до 600 тис. грн — 0,36%;
  • понад 600 тис. грн — 0,56%.
Довіра до нацвалюти: українці наростили вклади у гривні
Читайте також
Частка строкових вкладів становить 30,18%, з них:
  • до 3 місяців — 17,56%;
  • від 3 до 6 місяців — 7,16%;
  • від 6 місяців до року — 4,64%;
  • більше року — 0,82%.
Нагадаємо, під час дії воєнного стану і ще 3 місяці після його завершення всі вклади в банках на 100% гарантуються державою. Після цього максимальна сума повернення становитиме 600 тисяч гривень.
Експерт радить: замість того щоб покласти всі кошти на один гривневий депозит, краще розмістити частину заощаджень на ультракороткому вкладі, а іншу — на довгостроковому. При цьому оптимальним варіантом є розміщення до 50% наявних коштів.
InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems