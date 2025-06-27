Довіра до нацвалюти: українці наростили вклади у гривні — Finance.ua

Довіра до нацвалюти: українці наростили вклади у гривні Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Довіра до нацвалюти: українці наростили вклади у гривні

Станом на 1 червня 2025 року українці зберігали в банках 1,44 трлн грн. Це сума всіх вкладів фізичних осіб, включно з підприємцями (ФОПами).

Лише за травень заощадження зросли на 12,6 млрд грн. Якщо не враховувати переоцінку гривневого еквіваленту валютних вкладів, то реальне зростання навіть більше — 13 млрд грн.

У гривні українці тримають 64,8% вкладів на 933 млрд грн (+14,8 млрд грн за місяць).

В іноземній валюті — 35,2% вкладів на 507,8 млрд грн (але тут скорочення на 2,2 млрд грн за місяць).

ФОПи мають 160,2 млрд грн вкладів — це 11% від загальної суми. На них припадає 3,2% від усіх вкладників. І такі вклади теж захищені державою.

Найбільший відсоток українців тримають на вкладах до 200 тис. гривень. Загальга статистика за розмірами вкладів виглядає так:

до 10 грн — 40,99% вкладників;

від 10 до 200 тис. грн — 57,13%;

від 200 тис. до 400 тис. грн — 0,96%;

від 400 тис. до 600 тис. грн — 0,36%;

понад 600 тис. грн — 0,56%.

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Частка строкових вкладів становить 30,18%, з них:

до 3 місяців — 17,56%;

від 3 до 6 місяців — 7,16%;

від 6 місяців до року — 4,64%;

більше року — 0,82%.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану і ще 3 місяці після його завершення всі вклади в банках на 100% гарантуються державою. Після цього максимальна сума повернення становитиме 600 тисяч гривень.

Експерт радить : замість того щоб покласти всі кошти на один гривневий депозит, краще розмістити частину заощаджень на ультракороткому вкладі, а іншу — на довгостроковому. При цьому оптимальним варіантом є розміщення до 50% наявних коштів.

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