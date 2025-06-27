Довіра до нацвалюти: українці наростили вклади у гривні — Finance.ua

Довіра до нацвалюти: українці наростили вклади у гривні
Станом на 1 червня 2025 року українці зберігали в банках 1,44 трлн грн. Це сума всіх вкладів фізичних осіб, включно з підприємцями (ФОПами).
Про це свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Лише за травень заощадження зросли на 12,6 млрд грн. Якщо не враховувати переоцінку гривневого еквіваленту валютних вкладів, то реальне зростання навіть більше — 13 млрд грн.
- У гривні українці тримають 64,8% вкладів на 933 млрд грн (+14,8 млрд грн за місяць).
- В іноземній валюті — 35,2% вкладів на 507,8 млрд грн (але тут скорочення на 2,2 млрд грн за місяць).
ФОПи мають 160,2 млрд грн вкладів — це 11% від загальної суми. На них припадає 3,2% від усіх вкладників. І такі вклади теж захищені державою.
Найбільший відсоток українців тримають на вкладах до 200 тис. гривень. Загальга статистика за розмірами вкладів виглядає так:
- до 10 грн — 40,99% вкладників;
- від 10 до 200 тис. грн — 57,13%;
- від 200 тис. до 400 тис. грн — 0,96%;
- від 400 тис. до 600 тис. грн — 0,36%;
- понад 600 тис. грн — 0,56%.
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Частка строкових вкладів становить 30,18%, з них:
- до 3 місяців — 17,56%;
- від 3 до 6 місяців — 7,16%;
- від 6 місяців до року — 4,64%;
- більше року — 0,82%.
Нагадаємо, під час дії воєнного стану і ще 3 місяці після його завершення всі вклади в банках на 100% гарантуються державою. Після цього максимальна сума повернення становитиме 600 тисяч гривень.
Експерт радить: замість того щоб покласти всі кошти на один гривневий депозит, краще розмістити частину заощаджень на ультракороткому вкладі, а іншу — на довгостроковому. При цьому оптимальним варіантом є розміщення до 50% наявних коштів.
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