Причини припинення або затримання соціальних виплат Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Причини припинення або затримання соціальних виплат

Finance.ua розповідає про нововведення та надає покрокову інструкцію, як відновити соціальні виплати відповідно до чинних правил. Про це йдеться в статті:

Тож існує кілька поширених причин, через які соціальні виплати можуть бути припинені або затримані:

Несвоєчасне подання або оновлення документів, необхідних для підтвердження права на виплату (наприклад, довідок, паспортів, документів про статус ВПО). Припустимо, внутрішньо переміщена особа не поновила довідку ВПО після переїзду до іншого міста. У базі даних немає нової адреси — система блокує виплати автоматично. Перебування за кордоном понад 30 днів без поважної причини. Зміни в сімейному або соціальному статусі одержувача, які не були офіційно оформлені або повідомлені до відповідних органів (це може бути зміна місця проживання, поява нового доходу тощо). Адміністративні помилки або технічні затримки в обробці заяв та документів у органах соцзахисту (про це ми писали вище). Покращення майнового стану одержувача. Наприклад, сім’я, яка отримувала допомогу як малозабезпечена, оформила покупку нової квартири на батька родини. Соцзахист переглянув матеріальне становище — і виплату зупинили, поки не доведуть, що це житло придбане на кредит (припустимо). Інформація від правоохоронних органів про притягнення отримувача до кримінальної відповідальності або його розшук також є підставою для припинення виплат.

Але головна причина затримок полягає в тому, що в держави зараз пріоритетне фінансування оборонних видатків. Спочатку казначейство покриває витрати на армію, а вже потім — на соціальні потреби.

Водночас попри те, що в Україні є резерв коштів для своєчасних соцвиплат, частина допомоги фінансується міжнародними партнерами, ці кошти теж можуть надходити із затримкою.

Довідка Finance.ua:

В Україні змінилася сама система, за якою призначають і виплачують соціальну допомогу. Раніше це робили органи соціального захисту, а тепер це здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Пенсійний фонд зараз безпосередньо призначає та виплачує 39 видів державних соціальних допомог і стипендій.

Головна новація — повна цифровізація процесу. Раніше документи проходили складну багаторівневу обробку в органах соцзахисту. Це вимагало багато зусиль і часу, а відповідно, й уповільнювало отримання виплат. Тепер рішення ухвалює Пенсійний фонд напряму, через власну ІТ-систему.

Крім того, розширено мережу точок доступу до соціальних послуг — відтепер звернутися за допомогою можна не лише в ЦНАПи чи місцеві ради, а й у найближчий сервісний центр ПФУ.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.