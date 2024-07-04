День фінансів: пакет допомоги від США, підвищення акцизів на пальне, прибутки найбільших компаній в Україні — Finance.ua

День фінансів: пакет допомоги від США, підвищення акцизів на пальне, прибутки найбільших компаній в Україні Сьогодні 17:45

Четвер, 4 липня. Коли долар подорожчає до 54 гривень та чому закриваються ФОПи в Україні.

Пакет військової допомоги від США. Уряд Сполучених Штатів Уряд Сполучених Штатів оголосив про виділенням нового значного пакету оборонної допомоги Україні, який включатиме ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інше озброєння.

Долар по 46. Останні три-чотири роки уряд не витримував валютний курс, закладений у бюджет, ціна валюти виявлялася нижчою. Таку думку Останні три-чотири роки уряд не витримував валютний курс, закладений у бюджет, ціна валюти виявлялася нижчою. Таку думку висловив економічний експерт Олег Гетьман. «Уряд кожен рік закладає в свій бюджет на наступний рік якийсь певний курс і останні 3−4 роки ніколи він його не витримував. Завжди курс по факту був нижчим, ніж було закладено у бюджет», — зазначив він, коментуючи Бюджетну декларацію на 2025−2027 роки, де закладена ціна долара до 46,4 гривні.

А в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт прокоментує прогноз МВФ щодо курсу долара на рівні 54 грн/дол.:

контрольовану девальвацію гривні. Додамо, що голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук відзначив позитивну тенденцію останніх місяців — помірну та

Підвищення акцизу на пальне. Комітет Верховної Ради з питань фінансів Комітет Верховної Ради з питань фінансів підтримав проект змін до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на пальне до другого читання. Планується, що законопроект № 11 256−2 набере чинності з 1 вересня 2024 року, хоча раніше планувалося, що акцизи підвищать з 1 липня.

Рівень бідності в Україні. Народна депутатка Галина Третьякова Народна депутатка Галина Третьякова заявила , що війна в Україні збільшила рівень бідності та відкинула країну на 16 років назад у вирішенні цього питання.

Діяльність ФОПів. За За даними YouControl. Market, майже 92 тисячі ФОПів припинили діяльність в Україні за перше півріччя 2024 року. Це на 54% більше, ніж у першому півріччі 2023 року. Традиційно, лідером із кількості закритих ФОПів є Київ.

Зі свого боку в ДПС повідомили , що великі платники податків у січні-червні 2024 року сплатили 242,9 млрд грн до загального фонду державного бюджету.

В Україні існує чимало компаній, які заробляють мільярди гривень. Ми вже звикли бачити, що на чолі списку зазвичай перебувають компанії з секторів енергетики, металургії та фінансів. А скільки ж насправді заробляють найбільші компанії в Україні? Про це розповідаємо в новій статті:

Продаж квартир у Києві. За За даними ЛУН, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в оголошеннях — 60 000 доларів, а середня вартість однокімнатної квартири, за даними реально проданих квартир, становить 45 000 доларів. Проте це не означає, що всі власники квартир в середньому скинули 15 000 доларів під час продажу. Це може означати, що ті, що коштували дешевше — продалися, а ті, що дорожче — досі висять на ринку.

українців, які шукають квартиру, цікавить вартість житла. Також до трійки головних критеріїв увійшли розташування та стан будинку. Стан квартири та якість ремонту, а також планування та площа квартири — наступні в списку. Як свідчать результати опитування OLX, перш за всецікавить вартість житла. Також до трійки головних критеріїв увійшли розташування та стан будинку. Стан квартири та якість ремонту, а також планування та площа квартири — наступні в списку.

Відзначимо, що у Верховній Раді планують детінізувати ринок оренди житла.

Дефіцит електрики. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський повідомив , що Кабінет міністрів найближчим часом представить конкретику щодо програм, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики.

В «Укренерго» заявили , що в кінці липня очікується вихід з ремонтів генеруючого обладнання, що покращить ситуацію в енергосистемі.

Плата за незаконний виїзд. Останнім часом у ДПСУ фіксують все більш зухвалі спроби перетину кордону. Чоловіки Останнім часом у ДПСУ фіксують все більш зухвалі спроби перетину кордону. Чоловіки готові платити за втечу значні суми: від 3 до 20 тисяч доларів.

відсутність економічного бронювання має суттєвий вплив на ринок. На думку нардепа, економічне бронювання здатне запропонувати вихід із ситуації щодо наближення ротації. Голова Комітету з питань економічного розвитку ВРУ Дмитро Наталуха наголосив , щомає суттєвий вплив на ринок. На думку нардепа, економічне бронювання здатне запропонувати вихід із ситуації щодо наближення ротації.

Правила продажу квитків на міжнародні поїзди. «Укрзалізниця» «Укрзалізниця» змінить час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди, щоб зменшити навантаження на свій мобільний застосунок.

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