Долара по 46 не буде? Експерт прокоментував бюджетну декларацію на 2025−2027 роки — Finance.ua
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Долара по 46 не буде? Експерт прокоментував бюджетну декларацію на 2025−2027 роки

Валюта
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Долара по 46 не буде? Експерт прокоментував бюджетну декларацію на 2025−2027 роки
Долара по 46 не буде? Експерт прокоментував бюджетну декларацію на 2025−2027 роки
Останні три-чотири роки уряд не витримував валютний курс, закладений у бюджет, ціна валюти виявлялася нижчою. Таку думку в коментарі УНН висловив економічний експерт Олег Гетьман.
Раніше стало відомо, що у Бюджетній декларації на 2025−2027 роки закладена ціна долара до 46,4 гривні.

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«Уряд кожен рік закладає в свій бюджет на наступний рік якийсь певний курс і останні 3−4 роки ніколи він його не витримував. Завжди курс по факту був нижчим, ніж було закладено у бюджет. Це було минулого року, позаминулого. Тож уряд не відгадує і це вже практика останніх 4 років», — зазначив Гетьман.

Чому зараз долар зріс

За його словами, зараз ціна долара виросла, адже спостерігається великий дисбаланс між експортом та імпортом - близько 30 млрд дол.
«Але останнім часом ця тенденція почала покращуватися і дисбаланс цей почав скорочуватися. Тож для того щоб скоротити цей дисбаланс, щоб не було такого великого відтоку валюти — зазвичай всі розвинені країни діють в єдиний спосіб — трохи, буквально на 10% послаблюють свою валюту. Щоб імпорт став трохи дорожчим і менш цікавим споживачу, а внутрішні товари і експорт стали більш цікавими. Тож в такий спосіб єдина розумна аргументація, яка може бути у уряду — це скорочувати торговий баланс, щоб зменшити навантаження на наші золото-валютні резерви, щоб менше витрачати коштів наших міжнародних партнерів, через які зараз тримається стабільно гривня», — пояснив він.
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Водночас за його словами, якщо Нацбанк вирішить, що це не доцільно, то НБУ як єдиний великий гравець на валютному ринку може і далі тримати курс в межах 41−42 гривень за долар ще кілька років, якщо йому цього захочеться.
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За матеріалами:
УНН
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