Чи чекати зростання курсу долара цієї осені: що кажуть експерти — Finance.ua
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Чи чекати зростання курсу долара цієї осені: що кажуть експерти

Валюта
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Чи чекати зростання курсу долара цієї осені: що кажуть експерти
Чи чекати зростання курсу долара цієї осені: що кажуть експерти, unsplash.com
Дисбаланси у зовнішній торгівлі змушують Національний банк України девальвувати гривню. Однак у 2024 році традиційне осіннє зростання курсу долара може і не відбутися.
Про це пише РБК-Україна.
Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук відзначив позитивну тенденцію останніх місяців — помірну та контрольовану девальвацію гривні. Вона потрібна для того, щоб знизити дуже високий дефіцит зовнішньої торгівлі. Він прогнозує курс на кінець року на рівні 42,3 грн/долар.
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Згідно з прогнозом заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліла, достатній приплив зовнішньої допомоги стабілізує девальваційні очікування та дозволить покривати негативне сальдо зовнішньої торгівлі.
За його словами, оптимістичні прогнози щодо врожаю плюс очікувані позитивні тренди у транспортуванні товарів Чорним морем дозволять збільшити експорт у другому півріччі, що покращить пропозицію на валютному ринку, і традиційна осіння хвиля девальвації може бути слабшою, або не станеться взагалі.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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