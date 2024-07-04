Війна відкинула Україну на 16 років назад з точки зору подолання бідності — Finance.ua

Війна відкинула Україну на 16 років назад з точки зору подолання бідності Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Війна відкинула Україну на 16 років назад з точки зору подолання бідності

Війна в Україні збільшила рівень бідності та відкинула країну на 16 років назад у вирішенні цього питання.

Про це заявила Галина Третьякова, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

«У нас катастрофічний коефіцієнт людей, які вважаються бідними. Власне, війна відкинула нас на 16 років назад з точки зору подолання проблематики бідності», — каже Третьякова.

Зазначимо, йдеться про заяву Світового банку у 2023 році: там порахували, що через повномаєштабне вторгнення росії Україну відкинуло на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності. За оцінкою СБ, понад 24% людей в Україні живуть за межею бідності.

Так, бідністю у Світовому банку вважають ситуацію, за якої населення проживає менш ніж на 5,5 доларів на день.

У 2021 році, до початку повномасштабної війни, в Україні був найкращий показник за рівнем бідності — лише 5,59.

У 2022 році, за оцінкою Світового банку, він зріс до 24,19.



Інституті демографії та соцдосліджень імені Птухи оцінював, що близько 20 мільйонів українців опинилися за межею бідності через повномасштабне вторгнення росії.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, Світовий банк перевів Україну в категорію країн з доходами вищими за середні.

Відповідно з класифікацією, доходи України оцінені банком у 55 070 на душу населення. Раніше, цей показник становив 54 270.



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УНН За матеріалами:

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