Графіки відключень світла послаблять: в «Укренерго» назвали строки — Finance.ua

Графіки відключень світла послаблять: в «Укренерго» назвали строки Сьогодні 09:15 — Енергетика

Графіки відключень світла послаблять: в «Укренерго» назвали строки

У кінці липня очікується вихід з ремонтів генеруючого обладнання, що покращить ситуацію в енергосистемі.

Про це в ефірі «Суспільного» розповів радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

«Ми очікуємо у кінці липня покращення ситуації, бо є низка очікувань щодо виходу з ремонтів обладнання, що виробляє електроенергію. Крім того, традиційно для нашого кліматичного регіону очікується зниження температури», — сказав Бойко.

При цьому дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво меншим порівняно із поточною ситуацією.

Експерт зауважив, що висока температура повітря призвела до більшого навантаження в системі, а відповідно — до значних обсягів обмежень.

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«Не кожен день ми максимальний обсяг електроенергії імпортуємо. В останні дні цей обсяг знизився. Але НЕК „Укренерго“ добирає до цього максимального рівня шляхом залучення аварійної допомоги від наших сусідів, активуючи відповідні запити», — пояснив Бойко.

За його словами, у сусідніх країнах також спостерігається спекотна погода та збільшення навантаження на енергосистему. Це впливає на їхню здатність надати аварійну допомогу Україні.

Укрінформ За матеріалами:

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