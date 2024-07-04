Графіки відключень світла послаблять: в «Укренерго» назвали строки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Графіки відключень світла послаблять: в «Укренерго» назвали строки

Енергетика
68
Графіки відключень світла послаблять: в «Укренерго» назвали строки
Графіки відключень світла послаблять: в «Укренерго» назвали строки
У кінці липня очікується вихід з ремонтів генеруючого обладнання, що покращить ситуацію в енергосистемі.
Про це в ефірі «Суспільного» розповів радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.
«Ми очікуємо у кінці липня покращення ситуації, бо є низка очікувань щодо виходу з ремонтів обладнання, що виробляє електроенергію. Крім того, традиційно для нашого кліматичного регіону очікується зниження температури», — сказав Бойко.

Читайте також: Автономне електроживлення: які є варіанти та який вибрати

При цьому дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво меншим порівняно із поточною ситуацією.
Експерт зауважив, що висока температура повітря призвела до більшого навантаження в системі, а відповідно — до значних обсягів обмежень.
Читайте також
«Не кожен день ми максимальний обсяг електроенергії імпортуємо. В останні дні цей обсяг знизився. Але НЕК „Укренерго“ добирає до цього максимального рівня шляхом залучення аварійної допомоги від наших сусідів, активуючи відповідні запити», — пояснив Бойко.
За його словами, у сусідніх країнах також спостерігається спекотна погода та збільшення навантаження на енергосистему. Це впливає на їхню здатність надати аварійну допомогу Україні.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.