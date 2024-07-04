У яких секторах найбільше закриваються ФОПи в Україні (інфографіка) — Finance.ua

У яких секторах найбільше закриваються ФОПи в Україні (інфографіка) Сьогодні 15:05

У яких секторах найбільше закриваються ФОПи в Україні (інфографіка)

За даними YouControl.Market , майже 92 тисячі ФОПів припинили діяльність в Україні за перше півріччя 2024 року. Це на 54% більше, ніж у першому півріччі 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній — за перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.

Традиційно, лідером із кількості закритих ФОПів є Київ — понад 12 тисяч. У Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі, 3,8 тисячі — в Одесі, 3,3 тисячі — у Дніпрі та 2,8 тисячі — у Львові.

Чоловіки закрили на 4% більше ФОПів, ніж жінки: понад 44 тисячі (48%) ФОПів припинили жінки, а 47,7 тисячі (52%) — чоловіки.

Розподіл за секторами

Найбільше ФОПів закрили у секторах роздрібної торгівлі — понад 29 тисяч (приріст закриття у порівнянні з 2023 роком склало 44,8%), інформаційних технологій — майже 16 тисяч (65,9%) та інших послуг — 9,7 тисячі (60,8%).

Де і які компанії припиняли діяльність найчастіше

Понад 1,5 тисячі компаній припинили діяльність за перше півріччя 2024 року. Приріст закриття склав 15% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Найбільше підприємств закрили у Києві — понад 200. Серед областей лідерами по закриттях стали Дніпропетровська — 187, Львівська — 127 та Запорізька — 96.

Секторами — лідерами за кількістю закритих фірм стали оптова торгівля — 194 компанії, операції з нерухомістю — 148 та будівництво — 95.

Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк пояснює: «Як не парадоксально, але тренд на збільшення кількості закриття бізнесу не завжди є свідченням виключно негативних тенденцій в економічному житті країни.

По-перше, збільшення закриття відбувається на фоні зростання кількості реєстрацій нових компаній та ФОПів, а отже — це в комплексі свідчить про активізацію ділового життя на третій рік повномасштабної війни.

По-друге, у 2022 році і частково 2023 році власникам і ФОПам часто було не до того, щоб юридично оформлювати закриття свого бізнесу, навіть якщо де-факто бізнес-активність згорталася. Відтак частина запитів на закриття і припинення у 2024 році — це «відкладений попит» на юридичне оформлення припинення бізнесу, який насправді виник раніше".

Варто зазначити, що за перше півріччя 2024 року в Україні зареєстрували понад 13 тисяч нових компаній та майже 148,5 тисяч ФОПів. Ці показники також зросли у порівнянні з першим півріччям 2023 року. За аналогічний період 2023 року українці зареєстрували майже 12,5 тисяч компаній та 134 тисячі ФОПів.

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