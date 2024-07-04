«Укрзалізниця» змінює правила продажу квитків на міжнародні поїзди — Finance.ua

«Укрзалізниця» змінює правила продажу квитків на міжнародні поїзди
«Укрзалізниця» змінить час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди, щоб зменшити навантаження на свій мобільний застосунок.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Вже з 4 липаня продажі стартуватимуть у такий час:
- Польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) — старт продажів о 09:00, глибина — 20 діб до дати відправлення;
- Словацький та австрійський напрямки — о 08:00, глибина 20 діб;
- Молдовський напрямок — о 08:00, глибина 30 діб.
Усі продажі стартують одночасно на сайті Укрзалізниці та в застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.
Раніше продаж квитків на всі міжнародні поїзди стартував о 08:00, крім поїзда Київ-Варшава, продаж квитків на нього відкривали з 09:00.
Навіщо це? «Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи — і відповідно зроблять користування вашим улюбленим додатком ще зручнішим і швидшим», — додаликажуть в УЗ.
Нагадаємо, днями «Укрзалізниця» подала на затвердження зміни до правил перевезення тварин
Оновлені правила передбачатимуть такі дозволи:
- Використання як переноски для тварин рюкзака (за наявності водонепроникного абсорбуючого дна).
- Тимчасове перебування малих тварин до 45 см без переноски — для здорової активності та сну на полиці купе.
- Проїзд великих собак від 45 см у вагонах СВ та РІЦ (RIC), за умови повного викупу купе.
- Проїзд великих собак в Інтерсіті+, за умови викупу всіх місць, розміщених єдиним блоком у ряду.
- Безкоштовний проїзд будь-яких службових собак представників Сил оборони в усіх типах вагонів, за наявності намордника та повідка.
Перед затвердженням Державною регуляторною службою проєкт наказу з усіма змінами винесуть на суспільне обговорення.
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