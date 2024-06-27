«Укрзалізниця» виходить на ринок Польщі: отримала ліцензію перевізника — Finance.ua
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«Укрзалізниця» виходить на ринок Польщі: отримала ліцензію перевізника

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«Укрзалізниця» виходить на ринок Польщі: отримала ліцензію перевізника
«Укрзалізниця» виходить на ринок Польщі: отримала ліцензію перевізника
Компанія Ukrainian Railways Cargo Poland отримала можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень. Відповідну ліцензію залізничного перевізника надало Управління залізничного транспорту Польщі.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
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Як наголосив голова правління УЗ Євген Лященко, компанія продовжує системно працювати над євроінтеграцією залізниці та розвитком міжнародних послуг.
«Отримання ліцензії — це ще один крок на шляху створення повноцінного міжнародного залізничного оператора, який зможе запропонувати своїм клієнтам єдиний транскордонний транспортний сервіс. Також працюємо над розробкою та узгодженням нових міжнародних маршрутів», — зауважив Лященко.
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За його словами, планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи як перевізника сконцентрується на підвищенні обсягу перевезень через українсько-польські прикордонні переходи.
Таким чином польські та українські вантажовідправники отримають послугу перевезення «від дверей до дверей» та від одного оператора, без необхідності укладати низку договорів з різними компаніями.
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Крім того, компанія в майбутньому планує оперувати рухомим складом для колії шириною і 1435, і 1520 мм, що дозволить ефективно працювати на усіх прикордонних переходах з Польщею.
Очікується, що повноцінні комплексні послуги з перевезень Ukrainian Railways Cargo Poland розпочне вже наступного року.
За матеріалами:
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