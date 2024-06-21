«Укрзалізниця» додає місць та призначає додаткові поїзди від Києва до Львова та Карпат — Finance.ua

«Укрзалізниця» додає місць та призначає додаткові поїзди від Києва до Львова та Карпат
Через попит пасажирів на поїзди від столиці до гір «Укрзалізниця» додає місць від Києва до Львова та гір в пікові дні та призначає додаткові поїзди між Києвом, Львовом, Коломиєю та Раховом.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Зазначається, що 22, 28 та 30 червня курсуватиме додатковий поїзд № 191/192 Київ — Львів. Він відправлятиметься з Києва о 8:18, прибуватиме до Львова о 14:59 та дасть можливість зручно дістатись далі до гір, адже має узгоджену пересадку всього в 23 хвилини на додатково призначений поїзд № 816/815 Львів — Рахів.
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Поїзд № 816/815 Львів — Рахів, в свою чергу, відправлятиметься зі Львова по пʼятницях, суботах та неділях о 15:22 та прибуватиме до Рахова о 21:19. Зворотно поїзд № 816/815 Рахів — Львів відправлятиметься з Рахова з 22 червня по суботах та неділях о 3:48 та прибуватиме до Львова о 10:07.
Зі Львова поїзд № 192/191 Львів — Київ відправлятиметься 22, 28 та 30 червня о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:40.
Відсьогодні, з 21 червня, по пʼятницях також курсуватиме поїзд № 815 Коломия — Львів. Він відправлятиметься о 6:30 та прибуватиме до Львова о 10:07.
Поїзд № 816/815 проходитиме в обох напрямках через станції Ясіня, Лазещина, Ворохта, Татарів-Буковель, Яремче, Надвірну, Івано-Франківськ та інші туристичні міста.
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