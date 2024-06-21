«Укрзалізниця» додає місць та призначає додаткові поїзди від Києва до Львова та Карпат — Finance.ua

«Укрзалізниця» додає місць та призначає додаткові поїзди від Києва до Львова та Карпат Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» додає місць та призначає додаткові поїзди від Києва до Львова та Карпат

Через попит пасажирів на поїзди від столиці до гір «Укрзалізниця» додає місць від Києва до Львова та гір в пікові дні та призначає додаткові поїзди між Києвом, Львовом, Коломиєю та Раховом.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що 22, 28 та 30 червня курсуватиме додатковий поїзд № 191/192 Київ — Львів. Він відправлятиметься з Києва о 8:18, прибуватиме до Львова о 14:59 та дасть можливість зручно дістатись далі до гір, адже має узгоджену пересадку всього в 23 хвилини на додатково призначений поїзд № 816/815 Львів — Рахів.

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Поїзд № 816/815 Львів — Рахів, в свою чергу, відправлятиметься зі Львова по пʼятницях, суботах та неділях о 15:22 та прибуватиме до Рахова о 21:19. Зворотно поїзд № 816/815 Рахів — Львів відправлятиметься з Рахова з 22 червня по суботах та неділях о 3:48 та прибуватиме до Львова о 10:07.

Зі Львова поїзд № 192/191 Львів — Київ відправлятиметься 22, 28 та 30 червня о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:40.

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Відсьогодні, з 21 червня, по пʼятницях також курсуватиме поїзд № 815 Коломия — Львів. Він відправлятиметься о 6:30 та прибуватиме до Львова о 10:07.

Поїзд № 816/815 проходитиме в обох напрямках через станції Ясіня, Лазещина, Ворохта, Татарів-Буковель, Яремче, Надвірну, Івано-Франківськ та інші туристичні міста.

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