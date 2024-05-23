«Укрзалізниця» прискорить поїзд з Києва до Варшави та Хелма — Finance.ua

«Укрзалізниця» прискорить поїзд з Києва до Варшави та Хелма
«Укрзалізниця» прискорить поїзд з Києва до Варшави з 9 червня. Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Новий графік руху поїздів до Варшави
- поїзд № 67 Київ — Варшава відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 10:18 (замість 10:15).
- поїзд № 68 Варшава — Київ відправлятиметься з станції Варшава Всходня о 17:48 (замість 17:50) і прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).
Новий графік руху поїздів до Хелма:
- поїзд № 119 Дніпро — Київ — Хелм відправлятиметься з Дніпра о 21:48, Київ-Пасажирський 06:27 — 06:47 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 16:33 (замість 17:20).
- поїзд № 120 Хелм — Київ — Дніпро відправлятиметься зі станції Хелм о 10:37 (замість 10:27), Київ-Пасажирський 22:39 — 23:13 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 07:28.
- поїзд № 19 Київ — Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:42 (замість 04:55).
Страхування для виїзду за кордон 🔍
- поїзд № 20 Хелм — Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 22:43 (замість 23:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).
- поїзд № 23 Київ — Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 21:41 (замість 22:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 11:15 (замість 11:05).
- поїзд № 24 Хелм — Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 15:55 (замість 16:42) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:13 (замість 05:39).
Нагадаємо, Укрзалізниця розробила та запустила в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Він побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.
Укрзалізниця невдовзі запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів — Рівне.
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