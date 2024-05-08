Укрзалізниця запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів — Рівне — Finance.ua
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Укрзалізниця запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів — Рівне

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Укрзалізниця запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів — Рівне
Укрзалізниця запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів — Рівне
Укрзалізниця невдовзі запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів — Рівне.
Про це повідомила компанія.
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Крім сучасного екстер'єру поїзд має низку зручних та актуальних рішень всередині вагона, зокрема:
•⁠ ⁠кріплення для велосипедів;
•⁠ ⁠розетки для зарядки гаджетів;
•⁠ ⁠комфортні сидіння.
Також вагони стали більш доступними для маломобільних верств населення:
•⁠ ⁠встановлено пандуси;
•⁠ ⁠інклюзивні вбиральні;
•⁠ ⁠інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля. У головних вагонах поїзда передбачені сповивальні столики.
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Це вже 39-й модернізований на власних потужностях Укрзалізниці приміський електропоїзд.
Крім того, залізничники до кінця 2024 року переобладнають ще 6 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення вже зроблено 64.
В «Укрзалізниці» зазначають, що оновлення потребує й парк дипломатичних вагонів.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» за підсумками минулого року отримала5 мільярдів гривень чистого прибутку, також компанія отримала прибуток у січні-березні цьогоріч.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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