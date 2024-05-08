Укрзалізниця запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів — Рівне Сьогодні 09:30 — Фондовий ринок

Укрзалізниця запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів — Рівне

Укрзалізниця невдовзі запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів — Рівне.

Про це повідомила компанія.

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Що там буде

Крім сучасного екстер'єру поїзд має низку зручних та актуальних рішень всередині вагона, зокрема:

•⁠ ⁠кріплення для велосипедів;

•⁠ ⁠розетки для зарядки гаджетів;

•⁠ ⁠комфортні сидіння.

Також вагони стали більш доступними для маломобільних верств населення:

•⁠ ⁠встановлено пандуси;

•⁠ ⁠інклюзивні вбиральні;

•⁠ ⁠інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля. У головних вагонах поїзда передбачені сповивальні столики.

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Це вже 39-й модернізований на власних потужностях Укрзалізниці приміський електропоїзд.

Крім того, залізничники до кінця 2024 року переобладнають ще 6 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення вже зроблено 64.

В «Укрзалізниці» зазначають, що оновлення потребує й парк дипломатичних вагонів.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» за підсумками минулого року отримала5 мільярдів гривень чистого прибутку, також компанія отримала прибуток у січні-березні цьогоріч.

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