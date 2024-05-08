Укрзалізниця запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів — Рівне
Укрзалізниця невдовзі запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів — Рівне.
Про це повідомила компанія.
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Крім сучасного екстер'єру поїзд має низку зручних та актуальних рішень всередині вагона, зокрема:
• кріплення для велосипедів;
• розетки для зарядки гаджетів;
• комфортні сидіння.
Також вагони стали більш доступними для маломобільних верств населення:
• встановлено пандуси;
• інклюзивні вбиральні;
• інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля. У головних вагонах поїзда передбачені сповивальні столики.
Це вже 39-й модернізований на власних потужностях Укрзалізниці приміський електропоїзд.
Крім того, залізничники до кінця 2024 року переобладнають ще 6 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення вже зроблено 64.
В «Укрзалізниці» зазначають, що оновлення потребує й парк дипломатичних вагонів.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» за підсумками минулого року отримала5 мільярдів гривень чистого прибутку, також компанія отримала прибуток у січні-березні цьогоріч.
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