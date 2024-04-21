«Укрзалізниця» оновить парк пасажирських вагонів — Finance.ua

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«Укрзалізниця» оновить парк пасажирських вагонів

Фондовий ринок
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«Укрзалізниця» оновить парк пасажирських вагонів
«Укрзалізниця» оновить парк пасажирських вагонів
«Укрзалізниця» продовжує оновлювати парк пасажирських вагонів та приміських поїздів. Також розпочалася програма оновлення парку вагонів для перевезення дипломатичних делегацій.
Про це інформує пресслужба УЗ.
У повідомленні вказано, що у цьому році планується капітальний ремонт 42 пасажирських вагонів.
Також було замовлено побудову 66 нових вагонів, у тому числі 4 для осіб з інвалідністю.
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У планах компанії - модернізація 15 приміських поїздів.
Крім того, залізничники до кінця 2024 року переобладнають ще 6 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення вже зроблено 64.
В «Укрзалізниці» зазначають, що оновлення потребує й парк дипломатичних вагонів.
«Прийнято прагматичне рішення не витрачатись на закупівлю нових вагонів, а зосередитись на модернізації на власних виробничих потужностях такого рухомого складу», — йдеться у повідомленні.
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Укрзалізниця продовжить таке оновлення та забезпечення перевезень офіційних делегацій (безпекових, політичних, дипломатичних, бізнесових), щоб Україна попри війну підтримувала життєво необхідні контакти зі світом.
Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» за підсумками минулого року отримала 5 мільярдів гривень чистого прибутку, також компанія отримала прибуток у січні-березні цьогоріч.
За матеріалами:
Finance.ua
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