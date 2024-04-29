Укрзалізниця тимчасово обмежує перевезення деяких товарів до Польщі — Finance.ua

Укрзалізниця тимчасово обмежує перевезення деяких товарів до Польщі Сьогодні 19:43

Укрзалізниця тимчасово обмежує перевезення деяких товарів до Польщі

«Укрзалізниця» запровадила два тимчасові обмеження на перевезення вантажів до Польщі, які діятимуть з 29 квітня до 6 травня 2024 року.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Перше обмеження стосується жирів та олій тваринного і рослинного походження, готових харчових жирів, восків тваринного або рослинного походження. Ці товари не прийматимуться до перевезення через станцію «Ізов» у напрямку Польщі.

Друге обмеження поширюється на залишки та відходи харчової промисловості, готові корми для тварин. Їх не перевозитимуть до польських станцій «Грубешув», «Щебжешин» та «Воля-Барановська» через перехід «Ізов».

Наразі у напрямку прикордонного переходу Ізов — Грубешув спостерігається значне накопичення вагонів з олією та шротами і макухою. Так, до переходу рухається майже 400 вагонів з олією та понад 1000 зі шротами і макухою.

Перевізник просить вантажовідправників врахувати цю інформацію при плануванні своїх перевезень.

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