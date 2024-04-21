«Залізні друзі»: як гарантовано отримати бонуси за поїздки «Укрзалізницею» — Finance.ua

«Залізні друзі»: як гарантовано отримати бонуси за поїздки «Укрзалізницею» Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

«Залізні друзі»: як гарантовано отримати бонуси за поїздки «Укрзалізницею»

В «Укрзалізниці» діє програма лояльності «Залізні друзі». За подорожі залізницею користувачі програми отримують так звані «обіймашки» — бонуси, які можна обмінювати в застосунку компанії на знижки та подарунки від партнерів.

Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

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Зазначається, що для гарантованого отримання бонусів потрібно правильно заповнити профіль користувача та дотримуватися деяких правил.

Як гарантовано отримати обіймашки від «Укрзалізниці»

На момент покупки квитка користувач повинен повністю заповнити свій профіль.

1. Імʼя та прізвище користувача мають бути заповнені у відповідних графах профілю, а не навпаки.

Якщо імʼя та прізвище користувача переплутані місцями, це унеможливлює автоматичне розпізнавання користувача системою та відповідне нарахування «обіймашок».

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2. Імʼя та прізвище користувача в застосунку мають повністю збігатися з імʼям та прізвищем, вказаними в квитку.

Якщо в профілі буде написано одне ім'я, а в квитку інше, то система не зможе розпізнати користувача і нарахувати бонуси.

3. Імʼя та прізвище користувача в застосунку та в квитку мають бути написані однаково.

Користувач повинен вказувати у квитку та в профілі свої дані або кирилицею і там, і там, або латиницею в обох випадках.

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У повідомленні вказано, що бонуси нараховуються після завершення поїздки.

Як перевірити нарахування «обіймашок»

Подивитись нараховані бонуси та переглянути пропозиції партнерів можна в розділі «Залізні друзі» в застосунку, а переглянути більш детальні правила — в розділі «Часті питання».

Нагадаємо, УЗ повідомила про запуск функції моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів у своєму застосунку.

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