У березні «Укрзалізниця» встановила рекорд з перевезення вантажів від початку великої війни — Finance.ua

У березні «Укрзалізниця» встановила рекорд з перевезення вантажів від початку великої війни
АТ «Укрзалізниця» третій місяць демонструє ріст вантажних перевезень. Зокрема, у березні цього року у всіх видах сполучення залізницею було перевезено 16 млн тонн вантажів.
Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Зазначається, що у березні 2024 року «Укрзалізниця» перевезла на третину більше вантажів, аніж за цей самий період у 2023 році.
«Це й на 10% більше теж рекордних показників лютого 2024-го, коли обсяг перевезень сягнув 14,5 млн тонн. Ріст вантажних перевезень Укрзалізниця демонструє третій місяць поспіль. А березневий результат — найкращий від початку повномасштабного вторгнення», — додає Кубраков.
Він повідомляє, що через припортові станції було перевезено 5,3 млн тонн вантажів, з них — 2,7 млн тонн зернових. Через західні прикордонні переходи — 3,4 млн тонн, включаючи 484 тисячі тонн зернових.
Зокрема, на експорт у березні 2024 року залізницею було перевезено 8 млн тонн вантажів, з них 3,2 млн тонн — зернові.
Загалом на експорт перевезено 51% від усіх вантажів. Обсяг експорту збільшився порівняно з березнем 2023 року більш ніж на половину.
Водночас, у внутрішньому сполученні було перевезено 7 млн тонн, що на 11% більше за березень 2023 року.
Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» затвердила виділення понад 2,7 мільярдів гривень у 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу.
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