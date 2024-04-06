У березні «Укрзалізниця» встановила рекорд з перевезення вантажів від початку великої війни — Finance.ua

У березні «Укрзалізниця» встановила рекорд з перевезення вантажів від початку великої війни Сьогодні 07:03 — Казна та Політика

У березні «Укрзалізниця» встановила рекорд з перевезення вантажів від початку великої війни, Фото: landlord.ua

АТ «Укрзалізниця» третій місяць демонструє ріст вантажних перевезень. Зокрема, у березні цього року у всіх видах сполучення залізницею було перевезено 16 млн тонн вантажів.

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що у березні 2024 року «Укрзалізниця» перевезла на третину більше вантажів, аніж за цей самий період у 2023 році.

«Це й на 10% більше теж рекордних показників лютого 2024-го, коли обсяг перевезень сягнув 14,5 млн тонн. Ріст вантажних перевезень Укрзалізниця демонструє третій місяць поспіль. А березневий результат — найкращий від початку повномасштабного вторгнення», — додає Кубраков.

Він повідомляє, що через припортові станції було перевезено 5,3 млн тонн вантажів, з них — 2,7 млн тонн зернових. Через західні прикордонні переходи — 3,4 млн тонн, включаючи 484 тисячі тонн зернових.

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Зокрема, на експорт у березні 2024 року залізницею було перевезено 8 млн тонн вантажів, з них 3,2 млн тонн — зернові.

Загалом на експорт перевезено 51% від усіх вантажів. Обсяг експорту збільшився порівняно з березнем 2023 року більш ніж на половину.

Водночас, у внутрішньому сполученні було перевезено 7 млн тонн, що на 11% більше за березень 2023 року.

2,7 мільярдів гривень у 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу. Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» затвердила виділення понаду 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу.

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