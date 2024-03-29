«Укрзалізниця» запустила другий маршрут Dnipro City Express — Finance.ua
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«Укрзалізниця» запустила другий маршрут Dnipro City Express

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«Укрзалізниця» запустила другий маршрут Dnipro City Express
«Укрзалізниця» запустила другий маршрут Dnipro City Express, Фото: rbc.ua
З п’ятниці, 29 березня, модернізовані електропоїзди Dnipro City Express курсуватимуть у сполученні Камʼянське — Дніпро — Синельникове.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
«На маршруті курсують відновлені на потужностях Укрзалізниці електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивними вбиральнями, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще — портами Type-C та USB для зарядки гаджетів», — сказано в повідомленні.

Етапи впровадження електропоїздів

На першому етапі проєкту, який почався в грудні 2023 року, модернізовані електропоїзди вирушили у рейси за маршрутом Дніпро — Кам’янське — Дніпро.
На другому модернізовані електропоїзди Dnipro City Express курсуватимуть у сполученні Камʼянське — Дніпро — Синельникове.
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Поїзди зупинятимуться на станціях Нижньодніпровськ, Ксеніївка, Ігрень, Синельникове-2 та інших проміжних.
«Тож відтепер, крім рейсів з Камʼянського до Дніпра, впродовж дня з Камʼянського до станції Синельникове через Дніпро відправлятимуться 4 рейси, 2 — зі станції Синельникове до Камʼянського через Дніпро, 3 — у напрямку Дніпро — Синельникове та 5 — у зворотному напрямку», — додали в Укрзалізниці.

Графік рейсів

Перші ранкові рейси стартують з Дніпра до станції Синельникове о 05:30, з Камʼянського до Дніпра і Синельникова о 05:42, з Дніпра до Камʼянського о 05:14, і з Синельникова до Дніпра о 05:49.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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