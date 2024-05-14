Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі квитків — Finance.ua

Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі квитків Сьогодні 16:10 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі квитків

Укрзалізниця розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Як кажуть в УЗ, він побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

На оновленому сайті доступні такі функції:

купівля квитків на будь-який поїзд;

у тому числі квитки на поїзди Київ — Варшава та Київ — Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис;

⁠повернення квитків на міжнародні рейси після верифікації акаунту;

придбання квитків у жіночі купе;

⁠придбання квитків зі знижкою для студентів;

⁠покращений пошук поїздок з пересадками, у тому числі з пересадкою всередині поїзда;

⁠можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатись вартість цих квитків до придбання;

⁠безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay;

⁠можливість накопичення «обіймашок» за програмою лояльності «Залізні друзі» для квитків, придбаних через сайт, з подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку;

доступ до онлайн-табло вокзалів по країні.

Укрзалізниця впроваджуватиме поступовий перехід зі старого сайту booking.uz.gov.ua на новий booking-new.uz.gov.ua для максимального комфорту всіх користувачів.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

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