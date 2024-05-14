Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі квитків — Finance.ua
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Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі квитків

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Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі квитків
Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі квитків
Укрзалізниця розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Як кажуть в УЗ, він побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі квитків
На оновленому сайті доступні такі функції:
  • купівля квитків на будь-який поїзд;
  • у тому числі квитки на поїзди Київ — Варшава та Київ — Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис;
  • ⁠повернення квитків на міжнародні рейси після верифікації акаунту;
  • придбання квитків у жіночі купе;
  • ⁠придбання квитків зі знижкою для студентів;
  • ⁠покращений пошук поїздок з пересадками, у тому числі з пересадкою всередині поїзда;
  • ⁠можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатись вартість цих квитків до придбання;
  • ⁠безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay;
  • ⁠можливість накопичення «обіймашок» за програмою лояльності «Залізні друзі» для квитків, придбаних через сайт, з подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку;
  • доступ до онлайн-табло вокзалів по країні.
Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі квитків
Укрзалізниця впроваджуватиме поступовий перехід зі старого сайту booking.uz.gov.ua на новий booking-new.uz.gov.ua для максимального комфорту всіх користувачів.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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