УЗ призначила новий швидкісний поїзд Київ — Львів Сьогодні 10:13 — Особисті фінанси

Фото: УЗ

«Укрзалізниця» посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом Інтерсіті+ № 741/742 Київ — Львів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Графік:

двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26—16:27 , Підзамче 20:42—20:44 , прибуття до Львова о 20:56;

, Підзамче , прибуття до Львова о 20:56; зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамче 08:21—08:23 , Коростень 12:31—12:32 прибуття до Києва о 14:10.

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Поїзд відправлятиметься по середах, пʼятницях та неділях з Києва до Львова (перший рейс — 9 червня) та по понеділках, четвергах та суботах — зі Львова до Києва (перший рейс — 10 травня).

«Для більш зручного доїзду, у поїзда передбачена зупинка на станції Підзамче у Львові», — зазначили в «Укрзалізниці».

Вартість квитків. На момент написання новини вартість квитка з Києва до Львова на 12 червня становить:

687 грн — за квиток у вагоні першого класу;

459 грн — за квиток у вагоні другого класу.

Переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку «Укрзалізниці» та на оновленому вебсайті booking-new.uz.gov.ua

Нагадаємо, у травні УЗ розробила та запустила у бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.

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