УЗ призначила новий швидкісний поїзд Київ — Львів — Finance.ua
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УЗ призначила новий швидкісний поїзд Київ — Львів

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Фото: УЗ
Фото: УЗ
«Укрзалізниця» посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом Інтерсіті+ № 741/742 Київ — Львів.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Графік:
  • двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26—16:27, Підзамче 20:42—20:44, прибуття до Львова о 20:56;
  • зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамче 08:21—08:23, Коростень 12:31—12:32 прибуття до Києва о 14:10.
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Поїзд відправлятиметься по середах, пʼятницях та неділях з Києва до Львова (перший рейс — 9 червня) та по понеділках, четвергах та суботах — зі Львова до Києва (перший рейс — 10 травня).
«Для більш зручного доїзду, у поїзда передбачена зупинка на станції Підзамче у Львові», — зазначили в «Укрзалізниці».
Вартість квитків. На момент написання новини вартість квитка з Києва до Львова на 12 червня становить:
  • 687 грн — за квиток у вагоні першого класу;
  • 459 грн — за квиток у вагоні другого класу.
УЗ призначила новий швидкісний поїзд Київ — Львів
Переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку «Укрзалізниці» та на оновленому вебсайті booking-new.uz.gov.ua.
Нагадаємо, у травні УЗ розробила та запустила у бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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