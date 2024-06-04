Зміни в графіку поїздів до Польщі: Укрзалізниця розпочала продаж квитків до Дорогуська — Finance.ua

Зміни в графіку поїздів до Польщі: Укрзалізниця розпочала продаж квитків до Дорогуська
АТ «Укрзалізниця» розпочала продаж у застосунку квитків до Дорогуська на пересадкові поїзди до/з Хелму, які змінили кінцеву станцію через ремонтні роботи у Польщі.
Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.
«Стартували продажі квитків на Дорогуськ. Нагадуємо, що частина звичних для вас поїздів до/з Хелма змінює свою кінцеву станцію на Дорогуськ через ремонти на польській залізниці з 23 червня до кінця літа», — сказано в повідомленні.
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Тому пасажирам, що подорожують до Варшави або Любліна пересадковими поїздами № 23 Київ — Хелм, № 93/94 Харків — Хелм та № 120 Хелм — Дніпро, треба шукати їх у застосунку за місцем призначення «Дорогуськ».
«Наш застосунок підказуватиме цю опцію при пошуку Варшави Та Хелма», — додали в УЗ.
У Дорогуську на час ремонтів прикордонно-митний контроль відбуватиметься у поїзді Укрзалізниці.
«Квитки на пересадковий польський поїзд з Дорогуська на Варшаву (через Хелм та Люблін) і у зворотному напрямку вже доступні на сайті польського перевізника», — зазначили в компанії.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» прискорить поїзд з Києва до Варшави з 9 червня. Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорогуськ.
Також компанія розробила та запустила в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Він побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.
Укрзалізниця невдовзі запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів — Рівне.
Крім того, УЗ запустила бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.
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