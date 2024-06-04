Зміни в графіку поїздів до Польщі: Укрзалізниця розпочала продаж квитків до Дорогуська — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зміни в графіку поїздів до Польщі: Укрзалізниця розпочала продаж квитків до Дорогуська

Особисті фінанси
35
Зміни в графіку поїздів до Польщі: Укрзалізниця розпочала продаж квитків до Дорогуська
Зміни в графіку поїздів до Польщі: Укрзалізниця розпочала продаж квитків до Дорогуська
АТ «Укрзалізниця» розпочала продаж у застосунку квитків до Дорогуська на пересадкові поїзди до/з Хелму, які змінили кінцеву станцію через ремонтні роботи у Польщі.
Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.
«Стартували продажі квитків на Дорогуськ. Нагадуємо, що частина звичних для вас поїздів до/з Хелма змінює свою кінцеву станцію на Дорогуськ через ремонти на польській залізниці з 23 червня до кінця літа», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Тому пасажирам, що подорожують до Варшави або Любліна пересадковими поїздами № 23 Київ — Хелм, № 93/94 Харків — Хелм та № 120 Хелм — Дніпро, треба шукати їх у застосунку за місцем призначення «Дорогуськ».
«Наш застосунок підказуватиме цю опцію при пошуку Варшави Та Хелма», — додали в УЗ.
У Дорогуську на час ремонтів прикордонно-митний контроль відбуватиметься у поїзді Укрзалізниці.
Читайте також
«Квитки на пересадковий польський поїзд з Дорогуська на Варшаву (через Хелм та Люблін) і у зворотному напрямку вже доступні на сайті польського перевізника», — зазначили в компанії.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» прискорить поїзд з Києва до Варшави з 9 червня. Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорогуськ.
Також компанія розробила та запустила в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Він побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.
Читайте також
Укрзалізниця невдовзі запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів — Рівне.
Крім того, УЗ запустила бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.