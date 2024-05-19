У поїзд з твариною: як подорожувати «Укрзалізницею» разом з домашніми улюбленцями — Finance.ua

У поїзд з твариною: як подорожувати «Укрзалізницею» разом з домашніми улюбленцями Сьогодні 07:12 — Особисті фінанси

У поїзд з твариною: як подорожувати «Укрзалізницею» разом з домашніми улюбленцями, Фото: Укрзалізниця

Українці можуть подорожувати разом з домашніми улюбленцями «Укрзалізницею». Проте необхідно дотримуватися правил.

В «Укрзалізниці» надали інструкцію , як правильно подорожувати разом з тваринами.

У компанії зазначають, вартість квитка на домашнього улюбленця — така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку «Укрзалізниці» разом з придбанням квитків для себе.

Якщо ви раптом забули придбати одразу — не хвилюйтесь, із черговим оновленням застосунку компанія надала можливість докупити цей перевізний документ до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу.

Як правильно подорожувати разом з домашніми улюбленцями по території України:

візьміть із собою ветеринарний документ;

купіть квиток на улюбленця, тварину до 45 см в холці розмістіть в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;

великих собак (вище 45 см в холці) можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком (додатково треба купити також квиток на улюбленця).

Базові правила для виїзду за кордон (Польша, Чехія, Словаччина, Молдова)

обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;

треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;

великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе.

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Базові правила для виїзду за кордон (Угорщина, Австрія, Румунія)

обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;

треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці (треба купувати тварині окремий квиток);

великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе (купувати тварині окремий квиток при цьому все одно потрібно).

Підготовка тварини до виїзду за кордон

Для того, щоб уточнити повний перелік актуальних документів, необхідних для вʼїзду з України в бажану країну та повернення додому, у компанії радять звернутися напряму до Держпродспоживслужби.

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Крім цього, в залежності від країни для вʼїзду з України з твариною можуть вимагатись:

наявність мікрочипа у тварини;

діюча вакцинація від сказу;

актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;

документ, що тварина не представляє племінної цінності;

сертифікат відповідності контейнеру для тварини стандартe IATA;

свідоцтво ВЕТ-1.

Їх перелік можна подивитись за посиланням

Нагадаємо, в УЗ працює функція моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів у застосунку

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