У поїзд з твариною: як подорожувати «Укрзалізницею» разом з домашніми улюбленцями — Finance.ua

У поїзд з твариною: як подорожувати «Укрзалізницею» разом з домашніми улюбленцями
Українці можуть подорожувати разом з домашніми улюбленцями «Укрзалізницею». Проте необхідно дотримуватися правил.
В «Укрзалізниці» надали інструкцію, як правильно подорожувати разом з тваринами.
У компанії зазначають, вартість квитка на домашнього улюбленця — така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку «Укрзалізниці» разом з придбанням квитків для себе.
Якщо ви раптом забули придбати одразу — не хвилюйтесь, із черговим оновленням застосунку компанія надала можливість докупити цей перевізний документ до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу.
Як правильно подорожувати разом з домашніми улюбленцями по території України:
- візьміть із собою ветеринарний документ;
- купіть квиток на улюбленця, тварину до 45 см в холці розмістіть в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;
- великих собак (вище 45 см в холці) можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком (додатково треба купити також квиток на улюбленця).
Базові правила для виїзду за кордон (Польша, Чехія, Словаччина, Молдова)
- обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
- треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
- дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;
- великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе.
Базові правила для виїзду за кордон (Угорщина, Австрія, Румунія)
- обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
- треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
- дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці (треба купувати тварині окремий квиток);
- великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе (купувати тварині окремий квиток при цьому все одно потрібно).
Підготовка тварини до виїзду за кордон
Для того, щоб уточнити повний перелік актуальних документів, необхідних для вʼїзду з України в бажану країну та повернення додому, у компанії радять звернутися напряму до Держпродспоживслужби.
Крім цього, в залежності від країни для вʼїзду з України з твариною можуть вимагатись:
- наявність мікрочипа у тварини;
- діюча вакцинація від сказу;
- актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;
- документ, що тварина не представляє племінної цінності;
- сертифікат відповідності контейнеру для тварини стандартe IATA;
- свідоцтво ВЕТ-1.
Їх перелік можна подивитись за посиланням.
Нагадаємо, в УЗ працює функція моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів у застосунку.
Поділитися новиною