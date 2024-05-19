У поїзд з твариною: як подорожувати «Укрзалізницею» разом з домашніми улюбленцями — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У поїзд з твариною: як подорожувати «Укрзалізницею» разом з домашніми улюбленцями

Особисті фінанси
9
У поїзд з твариною: як подорожувати «Укрзалізницею» разом з домашніми улюбленцями
У поїзд з твариною: як подорожувати «Укрзалізницею» разом з домашніми улюбленцями, Фото: Укрзалізниця
Українці можуть подорожувати разом з домашніми улюбленцями «Укрзалізницею». Проте необхідно дотримуватися правил.
В «Укрзалізниці» надали інструкцію, як правильно подорожувати разом з тваринами.
У компанії зазначають, вартість квитка на домашнього улюбленця — така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку «Укрзалізниці» разом з придбанням квитків для себе.
Читайте також
Якщо ви раптом забули придбати одразу — не хвилюйтесь, із черговим оновленням застосунку компанія надала можливість докупити цей перевізний документ до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу.

Як правильно подорожувати разом з домашніми улюбленцями по території України:

  • візьміть із собою ветеринарний документ;
  • купіть квиток на улюбленця, тварину до 45 см в холці розмістіть в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;
  • великих собак (вище 45 см в холці) можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком (додатково треба купити також квиток на улюбленця).
Базові правила для виїзду за кордон (Польша, Чехія, Словаччина, Молдова)
  • обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
  • треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
  • дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;
  • великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе.
Читайте також
Базові правила для виїзду за кордон (Угорщина, Австрія, Румунія)
  • обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
  • треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
  • дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці (треба купувати тварині окремий квиток);
  • великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе (купувати тварині окремий квиток при цьому все одно потрібно).

Підготовка тварини до виїзду за кордон

Для того, щоб уточнити повний перелік актуальних документів, необхідних для вʼїзду з України в бажану країну та повернення додому, у компанії радять звернутися напряму до Держпродспоживслужби.
Читайте також
Крім цього, в залежності від країни для вʼїзду з України з твариною можуть вимагатись:
  • наявність мікрочипа у тварини;
  • діюча вакцинація від сказу;
  • актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;
  • документ, що тварина не представляє племінної цінності;
  • сертифікат відповідності контейнеру для тварини стандартe IATA;
  • свідоцтво ВЕТ-1.
Їх перелік можна подивитись за посиланням.
Нагадаємо, в УЗ працює функція моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів у застосунку.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.