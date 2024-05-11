Рекордна кількість: «Укрзалізниця» збільшила обсяг експортних перевезень цього року — Finance.ua
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Рекордна кількість: «Укрзалізниця» збільшила обсяг експортних перевезень цього року

Фондовий ринок
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Рекордна кількість: «Укрзалізниця» збільшила обсяг експортних перевезень цього року
Рекордна кількість: «Укрзалізниця» збільшила обсяг експортних перевезень цього року
Від початку поточного року «Укрзалізниця» перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт.
Про це йдеться на сайті компанії.
Зокрема, за перші чотири місяці 2024 року залізницею в експортному сполученні перевезено 30,4 млн тонн вантажів. Це на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року.
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«У 2024 році серед наших пріоритетів — нарощування обсягів вантажоперевезень, зокрема експорту, надважливого для економіки держави. Попри те, що ворог активізував свої удари по залізничній інфраструктурі, за результатами роботи впродовж останніх 4 місяців маємо рекордний показник перевезених вантажів у цьому сполученні», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
Серед основних вантажів, які експортувалися залізницею у 2024 році:
  • зерно — 12,9 млн тонн;
  • залізна і марганцева руда — 12,5 млн тонн;
  • чорні метали — 1,6 млн тонн;
  • мінбудматеріали — 867 тис тонн.
Загалом за січень — квітень 2024 року залізницею перевезено 59,9 млн тонн вантажів, що на 28,7% більше аналогічного періоду минулого року.
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Нагадаємо, за січень-квітень цього року «Укрзалізниця» у далекому сполученні перевезла 8,43 млн пасажирів. Це на чверть більше, аніж за аналогічний період минулого року, коли було перевезено 6,78 млн.
За матеріалами:
Finance.ua
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