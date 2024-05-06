«Укрзалізниця» збільшила перевезення пасажирів в дальньому сполученні — Finance.ua
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«Укрзалізниця» збільшила перевезення пасажирів в дальньому сполученні

Фондовий ринок
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«Укрзалізниця» збільшила перевезення пасажирів в дальньому сполученні
«Укрзалізниця» збільшила перевезення пасажирів в дальньому сполученні
За січень-квітень цього року «Укрзалізниця» у далекому сполученні перевезла 8,43 млн пасажирів. Це на чверть більше, аніж за аналогічний період минулого року, коли було перевезено 6,78 млн.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
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У повідомленні вказано, що 93% поїздів Укрзалізниці у внутрішньому сполученні прибували вчасно, а лідерами за рівнем задоволеності пасажирів (90% NPS) залишаються жіночі вагони в усіх напрямках курсування.
Найбільше пасажирів вже традиційно було перевезено між:
  • Києвом та Львовом — 412 тисяч;
  • Києвом та Дніпром — 255 тисяч;
  • Києвом та Харковом — 237 тисяч.
Зазначається, що найбільша динаміка — у сполучення польського Хелма зі столицею, де перевезли на 74 тисячі пасажирів більше (+87%), ніж торік.
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Зокрема, 703 тисячі пасажирів скористалися міжнародними поїздами порівняно з 546 тисячами за аналогічний період 2023 року.
Нагадаємо, в «Укрзалізниці» діє програма лояльності «Залізні друзі». За подорожі залізницею користувачі програми отримують так звані «обіймашки» — бонуси, які можна обмінювати в застосунку компанії на знижки та подарунки від партнерів.
За матеріалами:
Finance.ua
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