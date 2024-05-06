«Укрзалізниця» збільшила перевезення пасажирів в дальньому сполученні — Finance.ua

«Укрзалізниця» збільшила перевезення пасажирів в дальньому сполученні Сьогодні 22:13 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» збільшила перевезення пасажирів в дальньому сполученні

За січень-квітень цього року «Укрзалізниця» у далекому сполученні перевезла 8,43 млн пасажирів. Це на чверть більше, аніж за аналогічний період минулого року, коли було перевезено 6,78 млн.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

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У повідомленні вказано, що 93% поїздів Укрзалізниці у внутрішньому сполученні прибували вчасно, а лідерами за рівнем задоволеності пасажирів (90% NPS) залишаються жіночі вагони в усіх напрямках курсування.

Найбільше пасажирів вже традиційно було перевезено між:

Києвом та Львовом — 412 тисяч;

Києвом та Дніпром — 255 тисяч;

Києвом та Харковом — 237 тисяч.

Зазначається, що найбільша динаміка — у сполучення польського Хелма зі столицею, де перевезли на 74 тисячі пасажирів більше (+87%), ніж торік.

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Зокрема, 703 тисячі пасажирів скористалися міжнародними поїздами порівняно з 546 тисячами за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» діє програма лояльності «Залізні друзі». За подорожі залізницею користувачі програми отримують так звані «обіймашки» — бонуси, які можна обмінювати в застосунку компанії на знижки та подарунки від партнерів.

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