Укрзалізниця на торгах обрала постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах — Finance.ua

Укрзалізниця на торгах обрала постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах Сьогодні 09:13 — Фондовий ринок

Укрзалізниця обрала компанію, яка організовуватиме харчування пасажирів у поїздах Інтерсіті+. Намір про укладання угоди направлено компанії-переможцю. Угода діятиме наступні 5 років.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Щоб обрати найкращу пропозицію від кваліфікованих гравців ринку, до участі в тендері Укрзалізниця запросила понад 40 українських та міжнародних компаній. Попередньо з усіма потенційними учасниками торгів були проведені консультації та сформовані консолідовані технічні вимоги. В аукціоні взяло участь 7 компаній, серед яких були найбільші АЗК, ресторанний холдинг, мережі кав’ярень, кейтерингові компанії та ін.

Переможцем торгів у системі SmartTender стала компанія ТОВ «Понтем.уа». Для максимального залучення учасників до тендеру початкова ціна була встановлена 1 898 379 грн (без ПДВ). Завдяки конкуренції під час торгів компанія-переможець запропонувала вдвічі більше від стартової ціни — 3 625 500 грн (без ПДВ).

Укрзалізниця зберігатиме право погоджувати асортимент і ціни на продукцію, щоб вони лишались доступними для пасажирів, а також контролюватиме якість надання послуг через зворотний зв’язок від пасажирів.

Переможець торгів перед підписанням угоди додатково пройде всі безпекові перевірки.

«Понтем.уа» — це міжнародна компанія, яка вже 8 років працює на українському ринку, має досвід в організації дитячого харчування, авіакейтерингу тощо.

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