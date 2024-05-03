НАБУ розкрило схему розкрадання майже 5 млн гривень Укрзалізниці — Finance.ua

НАБУ розкрило схему розкрадання майже 5 млн гривень Укрзалізниці
Найближчим часом розпочнеться судовий процес над сімома особами, обвинуваченими у спробі привласнення майже 5 мільйонів гривень Укрзалізниці. Вони хотіли закупити ПЛР-тести на COVID-19 за завищеними цінами.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
«Прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно 4 колишніх службових осіб однієї з Філій Укрзалізниці та 3 представників комерційної структури, обвинувачених у замаху на заволодіння грошовими коштами у розмірі майже 5 млн гривень під час закупівлі ПЛР-тестів», — сказано в повідомленні.
Встановлено, що у 2020 році службові особи Укрзалізниці розробили схему заволодіння коштами під час закупівлі послуг з проведення ПЛР-тестування на COVID-19. Для цього було штучно завищено очікувану ціну закупівлі однієї одиниці на понад 400 гривень порівняно з ринковою та забезпечено перемогу в процедурі закупівлі заздалегідь підібраного співучасниками суб'єкта господарювання.
Усього співучасники планували заволодіти майже 5 млн гривень коштів, однак через не проходження внутрішньої процедури погодження, договір не було укладено.
Зважаючи на те, що ще двоє підозрюваних у цій справі переховуються від слідства, щодо них здійснювалось спеціальне досудове розслідування. Ще одного підозрюваного екстрадовано зі Словацької Республіки.
Поділитися новиною