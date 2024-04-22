БЕБ підозрює трьох посадовців філії Укрзалізниці у заволодінні 8,7 мільйона держкоштів — Finance.ua
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БЕБ підозрює трьох посадовців філії Укрзалізниці у заволодінні 8,7 мільйона держкоштів

Кримінал
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Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру трьох службових осіб однієї з регіональних філій Укрзалізниці та директора підприємства у заволодінні 8,7 млн грн державних коштів.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
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За матеріалами досудового розслідування товариство з обмеженою відповідальністю стало переможцем тендеру на поставку державній установі накладок для рейок на 8,7 млн грн, про що був укладений відповідний договір.
Додаток до договору містив Технічну специфікацію, згідно з якою мали бути виготовлені рейки, проте покупець погодився на закупку товару гіршої якості. Поставлені накладки суперечили вимогам ДСТУ, а деякі показники міцності взагалі були відсутні.
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На підставі аналітичного продукту та судово-економічної експертизи детективи Бюро встановили, що такими діями фігуранти завдали державі збитків на суму 8,7 млн грн.
Наразі особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 та 366 Кримінального Кодексу України, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
За матеріалами:
Finance.ua
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