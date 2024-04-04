Справа про 95 млн гривень «Укрзалізниці»: обрали запобіжний захід та розмір застави — Finance.ua

Справа про 95 млн гривень «Укрзалізниці»: обрали запобіжний захід та розмір застави Сьогодні 14:36 — Кримінал

Вищий антикорупційний суд обрав для ексрадника Офісу президента Артема Шила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб.

Про це повідомляється в Telegram-канал і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час засідання суддя зазначила, що строк тримання під вартою рахуватиметься з дня затримання Шила, тобто, з 2 квітня.

«Строк — 60 діб тримання під вартою. Тобто до 31 травня 2024 року включно», — додала суддя.

У тому ж числі Шилу було визначено запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн гривень.

Заволодіння коштами «Укрзалізниці»

В Україні викрили банду, яка заволоділа 94,7 млн гривень на «Укрзалізниця». Вже вчора, 3 квітня, фігурантам справи оголосили про підозру, а саме:

лідеру організованої групи — ексраднику Офісу президента Артему Шилу;

двом учасникам організованої групи;

колишньому заступнику Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця»;

заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця»;

особі, яка діяла від імені власника компанії-постачальника;

підлеглому лідера організованої групи.

У тому ж числі Шилу повідомили про підозру в заволодінні 117 млн гривень при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця».

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