Справа про 95 млн гривень «Укрзалізниці»: обрали запобіжний захід та розмір застави — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Справа про 95 млн гривень «Укрзалізниці»: обрали запобіжний захід та розмір застави

Кримінал
35
Вищий антикорупційний суд обрав для ексрадника Офісу президента Артема Шила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Під час засідання суддя зазначила, що строк тримання під вартою рахуватиметься з дня затримання Шила, тобто, з 2 квітня.
«Строк — 60 діб тримання під вартою. Тобто до 31 травня 2024 року включно», — додала суддя.
У тому ж числі Шилу було визначено запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн гривень.

Заволодіння коштами «Укрзалізниці»

В Україні викрили банду, яка заволоділа 94,7 млн гривень на «Укрзалізниця». Вже вчора, 3 квітня, фігурантам справи оголосили про підозру, а саме:
  • лідеру організованої групи — ексраднику Офісу президента Артему Шилу;
  • двом учасникам організованої групи;
  • колишньому заступнику Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця»;
  • заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця»;
  • особі, яка діяла від імені власника компанії-постачальника;
  • підлеглому лідера організованої групи.
У тому ж числі Шилу повідомили про підозру в заволодінні 117 млн гривень при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця».
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.