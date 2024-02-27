Посадовців Укрзалізниці викрили на розкраданні понад 11 мільйонів — Finance.ua

Посадовців Укрзалізниці викрили на розкраданні понад 11 мільйонів Сьогодні 10:43 — Кримінал

Посадовців Укрзалізниці викрили на розкраданні понад 11 мільйонів, Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу осіб на заволодінні 11,4 мільйона гривень АТ «Укрзалізниця».

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Як працювала схема

Як встановило слідство, до складу злочинної групи входили посадові особи УЗ, підприємці.

У 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ «Укрзалізниця» з метою заволодіння коштами товариства. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ «Укрзалізниця».

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Таким чином, у 2018−2021 рр. посадові особи АТ «Укрзалізниця» на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Вона надалі поставила філіям УЗ продукцію за завищеною вартістю. Розмір переплати становив 11,4 млн грн, якими організована група заволоділа та розпорядилася на власний розсуд.

Про підозру повідомили 9 особам:

двом керівникам організованої групи;

шістьом посадовцям АТ «Укрзалізниця»;

бенефіціару ТОВ.

Наразі лідера організованої групи затримано у порядку ст. 208 КПК України, вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності.

Інфографіка: НАБУ

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