Укрзалізниця запускає в роботу єдине цифрове вікно для вантажовласників — Finance.ua

Укрзалізниця запускає в роботу єдине цифрове вікно для вантажовласників Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

Укрзалізниця запускає в роботу єдине цифрове вікно для вантажовласників

АТ «Укрзалізниця» з 1 червня припиняє роботу системи «АС Клієнт УЗ» і запускає в роботу новий сервіс для клієнтів «е.Портал УЗ-Карго».

Про це повідомила пресслужба компанії.

«„е.Портал УЗ-Карго“ — більш сучасна та зручна альтернатива програмного продукту „АС Клієнт УЗ“. Тут користувачі мають доступ до електронних сервісів для організації перевезень вантажів, можуть отримувати інші послуги, пов’язані з ними, а також інформацію про події та зміни», — сказано в повідомленні.

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Також «е.Портал УЗ-Карго» надає можливість проведення спрощеної процедури укладання різних типів договорів, погодження замовлень на перевезення та інші супутні послуги, обміну електронними документами та даними щодо послуг з організації перевезень, у тому числі при вирішенні спірних питань, що виникли у процесі виконання перевезення та проведення розрахунків за них.

Окрім цього, «е.Портал УЗ-Карго» має сучасні засоби захисту інформації від несанкціонованих втручань у роботу системи та інших спроб зламу.

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У подальшому нові електронні сервіси, пов’язані з вантажними перевезеннями, будуть розміщуватися в системі «е.Портал УЗ-Карго».

Інші сервіси, зокрема АРМ Вантажовідправника, і робота у власних системах користувачів послуг через сервер модуля узгодження будуть працювати й надалі.

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