Укрзалізниця запускає єдине цифрове вікно для власників вантажів — Finance.ua
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Укрзалізниця запускає єдине цифрове вікно для власників вантажів

Казна та Політика
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Укрзалізниця запускає єдине цифрове вікно для власників вантажів
Укрзалізниця запускає єдине цифрове вікно для власників вантажів
«Укрзалізниця» впроваджує єдине цифрове вікно для роботи клієнтів з вантажних перевезень — «е.Портал УЗ-Карго».
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Запроваджуємо новий сервіс для вантажовласників, який значно спростить оперативну роботу та пришвидшить вирішення низки питань. „е.Портал УЗ-Карго“ має широкий діапазон можливостей, від проведення спрощеної процедури укладання різних типів договорів, надання планів та замовлень на перевезення до обміну електронними документами та даними щодо послуг з організації перевезень, зокрема при вирішенні спірних питань», — розповів член правління АТ «Укрзалізниця» Вячеслав Єрьомін.
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Система «е.Портал УЗ-Карго» дозволяє вирішити такі задачі:
  • забезпечення обміну електронними документами та даними з клієнтами у сфері надання послуг з вантажних перевезень та пов’язаними з ними;
  • забезпечення єдиного середовища опрацювання та оперативного зберігання електронних документів та даних клієнтів;
  • відстеження статусу виконання перевезення.
Також вона дозволить провести оптимізацію людських та зменшення витратних ресурсів; мінімізувати час на пошук документів та їх проходження між перевізником та клієнтом; виведе на якісно новий рівень відносини між перевізником та клієнтом.
Ознайомитись із системою та підключитися клієнти Укрзалізниці можуть за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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