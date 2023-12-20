Укрзалізниця запускає єдине цифрове вікно для власників вантажів — Finance.ua

Укрзалізниця запускає єдине цифрове вікно для власників вантажів Сьогодні 04:22 — Казна та Політика

Укрзалізниця запускає єдине цифрове вікно для власників вантажів

«Укрзалізниця» впроваджує єдине цифрове вікно для роботи клієнтів з вантажних перевезень — «е.Портал УЗ-Карго».

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Запроваджуємо новий сервіс для вантажовласників, який значно спростить оперативну роботу та пришвидшить вирішення низки питань. „е.Портал УЗ-Карго“ має широкий діапазон можливостей, від проведення спрощеної процедури укладання різних типів договорів, надання планів та замовлень на перевезення до обміну електронними документами та даними щодо послуг з організації перевезень, зокрема при вирішенні спірних питань», — розповів член правління АТ «Укрзалізниця» Вячеслав Єрьомін.

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Система «е.Портал УЗ-Карго» дозволяє вирішити такі задачі:

забезпечення обміну електронними документами та даними з клієнтами у сфері надання послуг з вантажних перевезень та пов’язаними з ними;

забезпечення єдиного середовища опрацювання та оперативного зберігання електронних документів та даних клієнтів;

відстеження статусу виконання перевезення.

Також вона дозволить провести оптимізацію людських та зменшення витратних ресурсів; мінімізувати час на пошук документів та їх проходження між перевізником та клієнтом; виведе на якісно новий рівень відносини між перевізником та клієнтом.

Ознайомитись із системою та підключитися клієнти Укрзалізниці можуть за посиланням

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