В «Укрзалізниці» повідомили про підвищення вартості білизни: скільки тепер доведеться платити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В «Укрзалізниці» повідомили про підвищення вартості білизни: скільки тепер доведеться платити

Фондовий ринок
29
В «Укрзалізниці» повідомили про підвищення вартості білизни: скільки тепер доведеться платити
В «Укрзалізниці» повідомили про підвищення вартості білизни: скільки тепер доведеться платити
В АТ «Укрзалізниця» оголосили про підвищення вартості комплектів постільної.
Про це повідомили на сайті компанії.
Зазначається, що білизна в плацкартних і купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ — 120 грн (замість 60 грн).
Читайте також
«Укрзалізниця» змінює вартість постільної білизни в пасажирських поїздах. Уперше за 5 років її буде проіндексовано. Відтепер пасажири отримають більш якісну послугу. Так, починаючи з 22 травня постільна білизна в плацкартних і купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ — 120 грн (замість 60 грн)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що напередодні УЗ замінила постільну білизну в поїздах. До кінця червня відбудеться повна заміна матраців і подушок на всіх рейсах далекого сполучення.
«Перед закупівлею нових комплектів „Укрзалізниця“ провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, а й напрацювати нові стандарти, що нададуть змогу врахувати найкращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі й зносостійкість продукції», — ідеться в повідомленні.
Читайте також
Нагадаємо, «Укрзалізниця» розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Як кажуть в УЗ, він побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.
Укрзалізниця впроваджуватиме поступовий перехід зі старого сайту booking.uz.gov.ua на новий booking-new.uz.gov.ua для максимального комфорту всіх користувачів.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.