В «Укрзалізниці» повідомили про підвищення вартості білизни: скільки тепер доведеться платити — Finance.ua

В «Укрзалізниці» повідомили про підвищення вартості білизни: скільки тепер доведеться платити Сьогодні 06:09 — Фондовий ринок

В «Укрзалізниці» повідомили про підвищення вартості білизни: скільки тепер доведеться платити

В АТ «Укрзалізниця» оголосили про підвищення вартості комплектів постільної.

Про це повідомили на сайті компанії.

Зазначається, що білизна в плацкартних і купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ — 120 грн (замість 60 грн).

«Укрзалізниця» змінює вартість постільної білизни в пасажирських поїздах. Уперше за 5 років її буде проіндексовано. Відтепер пасажири отримають більш якісну послугу. Так, починаючи з 22 травня постільна білизна в плацкартних і купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ — 120 грн (замість 60 грн)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напередодні УЗ замінила постільну білизну в поїздах. До кінця червня відбудеться повна заміна матраців і подушок на всіх рейсах далекого сполучення.

«Перед закупівлею нових комплектів „Укрзалізниця“ провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, а й напрацювати нові стандарти, що нададуть змогу врахувати найкращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі й зносостійкість продукції», — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Як кажуть в УЗ, він побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.

Укрзалізниця впроваджуватиме поступовий перехід зі старого сайту booking.uz.gov.ua на новий booking-new.uz.gov.ua для максимального комфорту всіх користувачів.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.