Від початку року «Укрзалізниця» відновила понад 7 тис. вантажних вагонів — Finance.ua
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Від початку року «Укрзалізниця» відновила понад 7 тис. вантажних вагонів

Фондовий ринок
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Від початку року «Укрзалізниця» відновила понад 7 тис. вантажних вагонів
Від початку року «Укрзалізниця» відновила понад 7 тис. вантажних вагонів
Від початку року АТ «Укрзалізниця» на власних потужностях відремонтувало 7 088 вантажних вагонів.
Про це повідомила пресслужба «УЗ».
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Зокрема, капітальним ремонтом відремонтували 2002 вагони, деповським ремонтом — 5086.
«Компанія ремонтувала піввагони, спеціальний рухомий склад, цементовози та цистерни», — сказано в повідомленні.
У компанії зазначили, що окрім своїх вагонів проводять відновлення вагонів приватних власників.
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Так, за січень-квітень 2024 року відремонтовано 2,9 тис. вантажних вагонів власності АТ «Укрзалізниця» та майже 3,4 тис. вагонів приватних власників.
«Укрзалізниця «загалом упродовж 2024 року планує відремонтувати 19 тис. вантажних вагонів.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Як кажуть в УЗ, він побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.
За матеріалами:
Finance.ua
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