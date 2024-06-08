Обсяг пасажирських перевезень у травні зріс на понад 20% - Укрзалізниця — Finance.ua

Обсяг пасажирських перевезень у травні зріс на понад 20% - Укрзалізниця Сьогодні 07:34 — Фондовий ринок

Обсяг пасажирських перевезень у травні зріс на понад 20% - Укрзалізниця

У травні кількість перевезень пасажирів в Укрзалізниці внутрішнього сполучення зросла на 22%, міжнародного — на 21%.

Про це повідомили в «УЗ».

«За травень 2024 року „Укрзалізниця“ перевезла майже 2,2 млн пасажирів у внутрішньому сполученні та майже 200 тисяч пасажирів — у міжнародному, демонструючи зростання на 22% та 21% відповідно у порівнянні з аналогічним періодом минулого року», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що лідером став маршрут Київ — Чоп, який зріс на 221%, що стало результатом розвитку станції Чоп як пересадкового хабу між внутрішніми та міжнародними поїздами, зокрема відкриття альтернативного варіанту подорожі до Будапешта та Відня після запуску поїздів 367/745 Луцьк/Київ — Чоп та 143/146 Чоп — Відень у грудні 2023 року.

Зростання на 52% та 66% демонструє маршрут Миколаїв — Київ та Київ — Миколаїв, відповідно.

У топі також маршрути Київ — Хмельницький — Київ, Київ — Хелм — Київ, Київ — Вінниця — Київ.

Загалом за травень 2024 року «Укрзалізниця» наростила перевезення у внутрішньому та міжнародному сполученнях на 422,5 тисячі пасажирів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Як кажуть в УЗ, він побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.

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