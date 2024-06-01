«Укрзалізниця» працює над оновленням парку локомотивів: компанія планує придбати сучасні електровози за фінансування ЄБРР — Finance.ua
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«Укрзалізниця» працює над оновленням парку локомотивів: компанія планує придбати сучасні електровози за фінансування ЄБРР

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«Укрзалізниця» працює над оновленням парку локомотивів: компанія планує придбати сучасні електровози за фінансування ЄБРР
«Укрзалізниця» працює над оновленням парку локомотивів: компанія планує придбати сучасні електровози за фінансування ЄБРР
У рамках проєкту Світового банку та за допомогою фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку АТ «Укрзалізниця» планує придбати до 80 сучасних потужних електровозів.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що відповідна закупівля опублікована на порталі тендерів ЄБРР.
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За умовами конкурсу потенційний постачальник запропонує двосистемні електровози з максимальною експлуатаційною швидкістю до 120 км/год. Також він повинен взяти на себе зобов’язання з навчання персоналу Укрзалізниці для керування локомотивами.
Учасники, за умовами тендеру, мають подати два варіанти тендерної пропозиції — на постачання 30 або 80 локомотивів залежно від наявності фінансування.
Заявки на тендер приймаються до 22 липня 2024 року.
Тендерними вимогами передбачено, що переможець крім постачання локомотивів має створити на території України умови для обслуговування та гарантійного ремонту нового тягового рухомого складу.
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«Це еволюційний крок у підході до оновлення парку, адже компанія не лише купує техніку, а й змінює підхід до її обслуговування. Також це дозволить максимально локалізувати в Україні потужності для обслуговуванню та ремонту локомотивів», — йдеться в повідомленні УЗ.
Раніше «Укрзалізниця» подала заявку на отримання фінансування від Світового банку за проєктом «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)», а також заявку на отримання фінансування від ЄБРР.
Експортно-імпортний банк США затвердив рішення про кредитне фінансування для оновлення парку тягового рухомого складу 40 тепловозами виробництва Wabtec.
Фінансування з боку банку передбачається в сумі 156 млн доларів на термін 15 років. Це рішення дозволяє завершити перемовини між «Укрзалізницею» та Wabtec і почати процедуру закупівлі локомотивів.
За матеріалами:
Finance.ua
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