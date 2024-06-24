ЄБРР виділить кошти «Укрзалізниці» та «Укрпошті», — Гетманцев — Finance.ua
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ЄБРР виділить кошти «Укрзалізниці» та «Укрпошті», — Гетманцев

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ЄБРР виділить кошти «Укрзалізниці» та «Укрпошті», — Гетманцев
ЄБРР виділить кошти «Укрзалізниці» та «Укрпошті», — Гетманцев
Європейський банк реконструкції та розвитку профінансує поповнення парку електровозів «Укрзалізниці» та розширення модульних відділень «Укрпошти».
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Так, на закупівлю електровозів ЄБРР виділить 300 мільйонів євро під державні гарантії. Ще 190 млн доларів залучать у вигляді гранту від Світового банку. За ці кошти «Укрзалізниця» планує придбати 80 електровозів.
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Водночас на відновлення поштової мережі в Україні банк спрямує 104 млн євро. Очікується, що це допоможе розгорнути мережу відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях. Перше таке модульне відділення «Укрпошта» встановила в Харківській області, повідомив голова компанії Ігор Смілянський.
Гетьманцев додав, що загалом банк, до складу засновників якого входять 73 держави, Європейський Союз та Європейський інвестиційний банк, профінансував проєкти в Україні на загальну суму майже 20 мільярдів євро, а сукупна вартість проєктів у державному секторі, що реалізуються зараз, перевищує 2,5 млрд євро.
За матеріалами:
hromadske
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