ЄБРР виділить кошти «Укрзалізниці» та «Укрпошті», — Гетманцев Сьогодні 15:37

ЄБРР виділить кошти «Укрзалізниці» та «Укрпошті», — Гетманцев

Європейський банк реконструкції та розвитку профінансує поповнення парку електровозів «Укрзалізниці» та розширення модульних відділень «Укрпошти».

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, на закупівлю електровозів ЄБРР виділить 300 мільйонів євро під державні гарантії. Ще 190 млн доларів залучать у вигляді гранту від Світового банку. За ці кошти «Укрзалізниця» планує придбати 80 електровозів.

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Водночас на відновлення поштової мережі в Україні банк спрямує 104 млн євро. Очікується, що це допоможе розгорнути мережу відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях. Перше таке модульне відділення «Укрпошта» встановила в Харківській області, повідомив голова компанії Ігор Смілянський.

Гетьманцев додав, що загалом банк, до складу засновників якого входять 73 держави, Європейський Союз та Європейський інвестиційний банк, профінансував проєкти в Україні на загальну суму майже 20 мільярдів євро, а сукупна вартість проєктів у державному секторі, що реалізуються зараз, перевищує 2,5 млрд євро.

hromadske За матеріалами:

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