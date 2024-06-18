«Укрзалізниця» отримала від Світового банку техніку та обладнання на 7 мільйонів доларів — Finance.ua

«Укрзалізниця» отримала від Світового банку техніку та обладнання на 7 мільйонів доларів Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

У межах проєкту Світового банку RELINC АТ «Укрзалізниця» отримало техніки та обладнання на понад 7 млн доларів.

Про це повідомляє Rail.insider.

Серед отриманого — навантажувачі, екскаватори, автокран, самоскиди і різна техніка та інструменти для ремонту залізничної інфраструктури.

«До липня будуть доставлені фінальні одиниці обладнання загальною вартістю 1,5 млн доларів. Також Укрзалізниця отримає нові вагони-платформи, що розширить наші можливості з доставки вантажів», — пише видання.

Нещодавно УЗ отримала чергову партію техніки у межах проєкту. Цього разу надійшло п’ять самоскидів.

«Ми маємо справу з великою кількістю пошкоджень колій і мостів. Наші спеціалісти працюють щодня, не покладаючи рук, аби доставляти вантажі та людей у ті міста та місця, куди потрібно. Завдяки проєкту RELINC ми маємо можливість отримувати транспорт та обладнання, які допомагають швидко відновлювати те, що, на жаль, руйнує агресор», — розповів директор з корпоративних фінансів Укрзалізниці Юрій Немчиков.

Економічна Правда За матеріалами:

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