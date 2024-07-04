Визначено дату та розмір підвищення акцизу на бензин, дизель та автогаз — Finance.ua
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Визначено дату та розмір підвищення акцизу на бензин, дизель та автогаз

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Визначено дату та розмір підвищення акцизу на бензин, дизель та автогаз
Визначено дату та розмір підвищення акцизу на бензин, дизель та автогаз
Комітет Верховної Ради з питань фінансів підтримав проект змін до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на пальне до другого читання.
Про це повідомляє член комітету Ярослав Железняк в Telegram.
За його даними, планується, що законопроект №11 256−2 набере чинності з 1 вересня 2024 року, хоча раніше планувалося, що акцизи підвищать з 1 липня.
«По факту залишили версію, яка була в уряду до першого читання. Так, повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро)», — написав він.
Визначено дату та розмір підвищення акцизу на бензин, дизель та автогаз
Зокрема, з 1 липня ставки на бензин зростуть з 215,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро. Ставки на автогаз зростуть з 52 до 165 євро.
Проектом встановлено графік щорічного збільшення таких (протягом чотирьох років).
У підсумку з 1 січня 2028 року на основні види пального запропоновано встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне пальне) — 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ — 250 євро за 1000 літрів.
За розрахунками авторів проекту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривен за літр, дизеля на 1,95 гривень, автогазу на 5,8 гривень за літр.
Детально про підвищення акцизів на пальне та тютюн Finance.ua розповідав у статті за посиланням нижче:

Збільшення акцизів на пальне та тютюн: які ціни на нас чекають

За матеріалами:
РБК-Україна
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