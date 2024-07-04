Скільки податків сплатив великий бізнес за перше півріччя — Finance.ua

Скільки податків сплатив великий бізнес за перше півріччя Сьогодні 16:25

Скільки податків сплатив великий бізнес за перше півріччя

Великі платники податків у січні-червні 2024 року сплатили 242,9 млрд грн до загального фонду державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

«В цілому, протягом січня-червня 2024 року платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків забезпечено збір платежів до загального фонду Державного бюджету в розмірі 242,9 млрд грн, що в 1,7 раза або на 102,0 млрд грн більше ніж у січні-червні 2023 року» — йдеться в повідомленні.

Зауважується, що доля надходжень від великого бізнесу, що обслуговується Центральним управлінням, за результатами січня-червня 2024 року становить 40,6% від збору до загального фонду держбюджету по Україні.

У розрізі основних податків у січні-червні 2024 року приріст порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено по:

податку на прибуток в 3 рази або +62,4 млрд грн (надійшло 93,5 млрд гривень);

дивідендах, нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність в 2,2 рази або +31,4 млрд грн (надійшло 58,6 млрд гривень);

податку на додану вартість на 3,5% або +2,0 млрд грн (надійшло 58,3 млрд гривень);

податку на доходи фізичних осіб на 27,5% або +3,2 млрд грн (надійшло 14,8 млрд гривень);

по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 10,1% або +1,1 млрд грн (надійшло 11,5 млрд гривень).

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні-червні 2024 року склали 21,5 млрд грн, що на 25,3% або на 4,4 млрд грн більше ніж за аналогічний період 2023 року.

Укрінформ За матеріалами:

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