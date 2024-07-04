На що українці звертають увагу під час купівлі житла (інфографіка) — Finance.ua

На що українці звертають увагу під час купівлі житла (інфографіка)
Перш за все українців, які шукають квартиру, цікавить вартість житла. Це головний критерій під час вибору, який опитані враховують на 72%.
Про це свідчать результати опитування OLX.
Що українці враховують, коли обирають житло
Також до трійки головних критеріїв увійшли розташування (67%) та стан будинку (63%). Стан квартири та якість ремонту, а також планування та площа квартири (48%) — наступні в списку.
Важливими для шукачів житла є:
- розвиненість інфраструктури (42%),
- поверх і сторона, з якої розташоване житло,
- сусіди,
- наявність паркомісць.
На останньому місці серед критеріїв — наявність укриття (20%).
Що стосується оренди, то тут на критерії вибору вплинуло повномасштабне вторгнення. Для українців важлива поверховість (очевидно, щоб квартира була не на останніх поверхах), автономне опалення та наявність додаткового живлення в разі вимкнень світла.
Довідка Finance.ua:
- як свідчить статистика Держстату, оренда однокімнатної квартири в Києві подорожчала на 103,35 грн. Водночас, вартість оренди аналогічної квартири в Київській області зросла на 178,58 грн;
- якщо ж розглядати ціни на купівлю квартири, то медіанна вартість квартири у новобудові столиці у червні сягнула рекордного показника у 51 325 грн/м²;
- дані сайту M2bomber свідчать, що в Києві на вторинному ринку піднялися ціни на квартири. За останні пів року ціна квадратного метра зросла більше, ніж на 5 тис. — із середніх 52 549 до 57 630 грн. За рік же ціни зросли ще більше — майже на 7 тис. грн.
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