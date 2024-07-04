На що українці звертають увагу під час купівлі житла (інфографіка) — Finance.ua

На що українці звертають увагу під час купівлі житла (інфографіка) Сьогодні 14:37 — Нерухомість

На що українці звертають увагу під час купівлі житла (інфографіка)

Перш за все українців, які шукають квартиру, цікавить вартість житла. Це головний критерій під час вибору, який опитані враховують на 72%.

Про це свідчать результати опитування OLX.

Що українці враховують, коли обирають житло

Також до трійки головних критеріїв увійшли розташування (67%) та стан будинку (63%). Стан квартири та якість ремонту, а також планування та площа квартири (48%) — наступні в списку.

Важливими для шукачів житла є:

розвиненість інфраструктури (42%),

поверх і сторона, з якої розташоване житло,

сусіди,

наявність паркомісць.

На останньому місці серед критеріїв — наявність укриття (20%).

Що стосується оренди, то тут на критерії вибору вплинуло повномасштабне вторгнення. Для українців важлива поверховість (очевидно, щоб квартира була не на останніх поверхах), автономне опалення та наявність додаткового живлення в разі вимкнень світла.

Довідка Finance.ua:

як свідчить статистика Держстату, оренда однокімнатної квартири в Києві подорожчала на 103,35 грн. Водночас, вартість оренди аналогічної квартири в Київській області зросла на 178,58 грн;

якщо ж розглядати ціни на купівлю квартири, то медіанна вартість квартири у новобудові столиці у червні сягнула рекордного показника у 51 325 грн/м²;

дані сайту M2bomber свідчать, що в Києві на вторинному ринку піднялися ціни на квартири. За останні пів року ціна квадратного метра зросла більше, ніж на 5 тис. — із середніх 52 549 до 57 630 грн. За рік же ціни зросли ще більше — майже на 7 тис. грн.



Телеканал 24 За матеріалами:

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