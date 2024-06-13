Скільки коштують квартири в новобудовах Києва: статистика червня 2024 — Finance.ua

Скільки коштують квартири в новобудовах Києва: статистика червня 2024 Сьогодні 13:00 — Нерухомість

Скільки коштують квартири в новобудовах Києва: статистика червня 2024

Нерухомість у Києві продовжує зростати у ціні. Медіанна вартість квартири у новобудові столиці сягнула рекордного показника у 51 325 грн/м².

Про це свідчить статистика порталу M2Bomber

Найчастіше квартири від забудовників у Києві продають за 20 800 грн/м². За даними аналітики ринку M2Bomber, саме таку ціну за «квадрат» у новобудові виставили 8,2% продавців нерухомості.

Як змінилася ціна в новобудовах

Як свідчить статистика, за рік середня ціна у новобудовах Києва виросла на 14,32%: якщо ще у червні 2023 цінники були на рівні 44 000 грн/м², то у цьогоріч вони сягнули 50 300 грн/м².

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Проте за місяць вартість нового житла у столиці навіть знизилася — на 14,31%. Ще 2 травня 2024 середня ціна становила 58 700 грн/м², а вже 13 червня знизилася до 50 300 грн/м².

Якщо ж поглянути на статистику цін у доларовому еквіваленті, то динаміка ринку така:

медіанна ціна житла у новобудові у червні 2024 року — 1285 дол./м²

найбільш поширена ціна за квадратний метр в новобудовах — 540 дол./м² (7,4% новобудов),



за рік ціна в доларах зросла на 5,62%: з 1192 до 1259 дол./м²;



за місяць ціна в доларах знизилася на 15,73%: з 1 494 дол./м² у травні до 1 259 дол./м² у червні.

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Вартість 1 м² нового житла в різних районах Києва

Голосіївський — 51 750 грн,

Дарницький — 41 900 грн,



Деснянський — 40 050 грн,



Дніпровський — 44 500 грн,



Оболонський — 50 175 грн,



Печерський — 108 400 грн,



Подільський — 51 000 грн,



Святошинський — 47 000 грн,



Солом’янський — 38 650 грн,



Шевченківський — 62 550 грн.



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