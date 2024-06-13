Скільки коштують квартири в новобудовах Києва: статистика червня 2024 — Finance.ua
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Скільки коштують квартири в новобудовах Києва: статистика червня 2024

Нерухомість
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Скільки коштують квартири в новобудовах Києва: статистика червня 2024
Скільки коштують квартири в новобудовах Києва: статистика червня 2024
Нерухомість у Києві продовжує зростати у ціні. Медіанна вартість квартири у новобудові столиці сягнула рекордного показника у 51 325 грн/м².
Про це свідчить статистика порталу M2Bomber.
Скільки коштують квартири в новобудовах Києва: статистика червня 2024
Найчастіше квартири від забудовників у Києві продають за 20 800 грн/м². За даними аналітики ринку M2Bomber, саме таку ціну за «квадрат» у новобудові виставили 8,2% продавців нерухомості.
Скільки коштують квартири в новобудовах Києва: статистика червня 2024

Як змінилася ціна в новобудовах

Як свідчить статистика, за рік середня ціна у новобудовах Києва виросла на 14,32%: якщо ще у червні 2023 цінники були на рівні 44 000 грн/м², то у цьогоріч вони сягнули 50 300 грн/м².

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Проте за місяць вартість нового житла у столиці навіть знизилася — на 14,31%. Ще 2 травня 2024 середня ціна становила 58 700 грн/м², а вже 13 червня знизилася до 50 300 грн/м².
Якщо ж поглянути на статистику цін у доларовому еквіваленті, то динаміка ринку така:
  • медіанна ціна житла у новобудові у червні 2024 року — 1285 дол./м²
  • найбільш поширена ціна за квадратний метр в новобудовах — 540 дол./м² (7,4% новобудов),
  • за рік ціна в доларах зросла на 5,62%: з 1192 до 1259 дол./м²;
  • за місяць ціна в доларах знизилася на 15,73%: з 1 494 дол./м² у травні до 1 259 дол./м² у червні.
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Вартість 1 м² нового житла в різних районах Києва

  • Голосіївський — 51 750 грн,
  • Дарницький — 41 900 грн,
  • Деснянський — 40 050 грн,
  • Дніпровський — 44 500 грн,
  • Оболонський — 50 175 грн,
  • Печерський — 108 400 грн,
  • Подільський — 51 000 грн,
  • Святошинський — 47 000 грн,
  • Солом’янський — 38 650 грн,
  • Шевченківський — 62 550 грн.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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