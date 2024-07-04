Як відрізняється ціна в оголошеннях від ціни продажу квартир у Києві — дані ЛУН Сьогодні 13:04 — Нерухомість

Як відрізняється ціна в оголошеннях від ціни продажу квартир у Києві — дані ЛУН

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в оголошеннях — 60 000 доларів, а середня вартість однокімнатної квартири, за даними реально проданих квартир, становить 45 000 доларів.

Про це свідчать дані ЛУН

Продаж квартир

«Коли ми бачимо, що в середньому квартири по оголошенням коштують 60 000 доларів, а реально продані за 45 000 доларів, — це не обовʼязково означає, що всі власники квартир в середньому скинули 15 000 доларів під час продажу. Це також може означати, що ті, що коштували дешевше — продалися, а ті, що дорожче — досі висять на ринку», — пояснила Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

Інфографіка: ЛУН

Зазначається, що сьогодні на ринку квартири виставляють в середньому за 90 000 доларів, але в такому сегменті продаються квартири в середньому по нижчій ціні. Дорожчі квартири можуть або довго «висіти на сайті», або їх знімають (притримують до кращих часів), або поступово знижують ціни.

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Щодо двокімнатних квартир на вторинному ринку, на сьогодні різниця ще більша. Середня ціна в оголошенні на сьогодні становить 90 000 доларів, тоді як реально продаються квартири в середньому за 55 500 доларів.

Інфографіка: ЛУН

Загалом на ринку столиці спостерігається зниження вартості вторинного житла вже кілька місяців поспіль. Наприклад, трикімнатні квартири на початку року в середньому по місту коштували 139 000 доларів, сьогодні ж — 130 000 доларів.

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А от вартість первинного житла в гривні росте. На початку року середня ціна квадратного метра становила 48 300 грн, сьогодні — 51 900 грн. При цьому кількість новобудов у продажу не змінилася — 180, що становить 341 чергу в житлових комплексах. На стадії будівництва наразі знаходиться 191 ЖК, з них на етапі котлованів — 30.

Інфографіка: ЛУН

Оренда квартир

Наприклад, однокімнатна квартира в середньому по місту коштує в оголошенні 15 000 грн, а реально здають за 13 950 грн. Двокімнатні квартири в оголошеннях — 18 000 грн, тоді як в реальності — 16 500 грн.

Що стосується оренди в Києві, то вона стабільно зростає останні кілька місяців.

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Нагадаємо, за даними ЛУН, за останні шість місяців ціни на квартири зазнали коливань у різних регіонах країни. Наприклад, у столиці України — Києві, середня ціна на вторинне житло знизилася на 2%.

За даними Dim. ria, цьогоріч середній бюджет, який українці готові виділяти на купівлю власного житла, зріс майже на $5 тис. порівняно з аналогічними даними минулого року. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис., також протягом останнього року суттєво зросла кількість людей, які планують купити житло за $50−80 тисяч.

Дані сайту M2bomber показують , що в Києві на вторинному ринку піднялися ціни на квартири. За останні пів року ціна квадратного метра зросла більше, ніж на 5 тис. — із середніх 52 549 до 57 630 грн. За рік же ціни зросли ще більше — майже на 7 тис. грн.

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