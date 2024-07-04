Як відрізняється ціна в оголошеннях від ціни продажу квартир у Києві — дані ЛУН
Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в оголошеннях — 60 000 доларів, а середня вартість однокімнатної квартири, за даними реально проданих квартир, становить 45 000 доларів.
Про це свідчать дані ЛУН.
Продаж квартир
«Коли ми бачимо, що в середньому квартири по оголошенням коштують 60 000 доларів, а реально продані за 45 000 доларів, — це не обовʼязково означає, що всі власники квартир в середньому скинули 15 000 доларів під час продажу. Це також може означати, що ті, що коштували дешевше — продалися, а ті, що дорожче — досі висять на ринку», — пояснила Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.
Зазначається, що сьогодні на ринку квартири виставляють в середньому за 90 000 доларів, але в такому сегменті продаються квартири в середньому по нижчій ціні. Дорожчі квартири можуть або довго «висіти на сайті», або їх знімають (притримують до кращих часів), або поступово знижують ціни.
Щодо двокімнатних квартир на вторинному ринку, на сьогодні різниця ще більша. Середня ціна в оголошенні на сьогодні становить 90 000 доларів, тоді як реально продаються квартири в середньому за 55 500 доларів.
Загалом на ринку столиці спостерігається зниження вартості вторинного житла вже кілька місяців поспіль. Наприклад, трикімнатні квартири на початку року в середньому по місту коштували 139 000 доларів, сьогодні ж — 130 000 доларів.
А от вартість первинного житла в гривні росте. На початку року середня ціна квадратного метра становила 48 300 грн, сьогодні — 51 900 грн. При цьому кількість новобудов у продажу не змінилася — 180, що становить 341 чергу в житлових комплексах. На стадії будівництва наразі знаходиться 191 ЖК, з них на етапі котлованів — 30.
Оренда квартир
Наприклад, однокімнатна квартира в середньому по місту коштує в оголошенні 15 000 грн, а реально здають за 13 950 грн. Двокімнатні квартири в оголошеннях — 18 000 грн, тоді як в реальності — 16 500 грн.
Що стосується оренди в Києві, то вона стабільно зростає останні кілька місяців.
Нагадаємо, за даними ЛУН, за останні шість місяців ціни на квартири зазнали коливань у різних регіонах країни. Наприклад, у столиці України — Києві, середня ціна на вторинне житло знизилася на 2%.
За даними Dim. ria, цьогоріч середній бюджет, який українці готові виділяти на купівлю власного житла, зріс майже на $5 тис. порівняно з аналогічними даними минулого року. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис., також протягом останнього року суттєво зросла кількість людей, які планують купити житло за $50−80 тисяч.
Дані сайту M2bomber показують, що в Києві на вторинному ринку піднялися ціни на квартири. За останні пів року ціна квадратного метра зросла більше, ніж на 5 тис. — із середніх 52 549 до 57 630 грн. За рік же ціни зросли ще більше — майже на 7 тис. грн.
Огляд цін на оренду житла в Україні влітку 🧐
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