Як змінились ціни на вторинці за останні пів року — дані ЛУН — Finance.ua
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Як змінились ціни на вторинці за останні пів року — дані ЛУН

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Як змінились ціни на вторинці за останні пів року — дані ЛУН
Як змінились ціни на вторинці за останні пів року — дані ЛУН, unsplash.com
За останні шість місяців ціни на квартири зазнали коливань у різних регіонах країни. Наприклад, у столиці України — Києві, середня ціна на вторинне житло знизилася на 2%.
Про це свідчать дані ЛУН.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
У Львові, навпаки, ціни на вторинне житло зросли на 6%. Цікаво, що однокімнатна квартира у Львові зараз коштує майже так само, як у Києві, але на 1000 доларів дорожче. Це означає, що середня вартість однокімнатної квартири у Львові становить близько 61 тисячі доларів.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
В Івано-Франківську спостерігається найбільше зростання цін серед великих міст України — на 12%. Таке значне підвищення робить це місто лідером у зростанні вартості вторинного житла.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
Також в статистиці ЛУН є інформація про різницю між ціною, зазначеною в оголошеннях, і реальною ціною продажу.
Наприклад, у Києві однокімнатна квартира за оголошеннями коштує 60 тисяч доларів, тоді як за реально проданими об’єктами — 49 тисяч доларів. Двокімнатні квартири за оголошеннями мають вартість 90 тисяч доларів, але насправді продаються за 65 тисяч доларів.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Dim. ria, цьогоріч середній бюджет, який українці готові виділяти на купівлю власного житла, зріс майже на $5 тис. порівняно з аналогічними даними минулого року. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис., також протягом останнього року суттєво зросла кількість людей, які планують купити житло за $50−80 тисяч;
  • станом на травень 2024 року до березня 2024 року найбільше зростання середньої вартості на однокімнатну квартиру на вторинці зафіксовано у Закарпатській області — 10%. Найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає 97 025 доларів США у Києві. Разом із тим за сезон ціна виросла на 4%, а за рік — на 22%;
  • дані сайту M2bomber показують, що в Києві на вторинному ринку піднялися ціни на квартири. За останні пів року ціна квадратного метра зросла більше, ніж на 5 тис. — із середніх 52 549 до 57 630 грн. За рік же ціни зросли ще більше — майже на 7 тис. грн.

Огляд цін на оренду житла в Україні влітку 🧐

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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