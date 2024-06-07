Ціни на «первинку» та «вторинку» в Україні - дані за травень (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на «первинку» та «вторинку» в Україні - дані за травень (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Ціни на «первинку» та «вторинку» в Україні - дані за травень (інфографіка), unsplash.com

Аналітичний центр українського маркетплейсу Dim.ria підсумував весняний сезон 2024 року на ринку нерухомості та представив оновлений звіт.

Новобудови

Станом на кінець травня 2024 року на первинному ринку нерухомості зафіксовано 76% активних відділів продажу. Найбільша кількість зафіксована у Закарпатській області - 98%.

Протягом цього року здали в експлуатацію 94 новобудови, які мають 154 секції. У Києві - 11 новобудов та 16 секцій, а в Київській області - 20 новобудов та 32 секції. Серед лідерів Львівська область, де в експлуатацію введено 17 новобудов на 33 секції.

Інфографіка: Dim. ria

Станом на кінець травня 2024 року в Україні 31% готових новобудов від усієї кількості.

Дослідження забудови таунхаусів по містах показало, що станом на травень 2024 року найбільше котеджних містечок від загальної кількості новобув зафіксовано у Кропивницькому та Ужгороді - 25%. А загалом на первинному ринку 29% таунхаусів.

Інфографіка: Dim. ria

Найвища середня вартість за м² у столиці складає 54 422 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Якщо порівнювати аналізувати весняний період, то ціна виросла на 1%.

До березня 2024 року найбільш помітне зниження середньої ціни за м² у Сумській області - на 6%.

Вторинна нерухомість

За весняний період кількість оголошень збільшилася на Заході України та помітно зменшилася у Центрі України.

У травні 2024 року до березня 2024 року пропозиція у Києві впала на 33%. У Житомирській області - на 22%, а у Черкаській області - на 10%. Втім в Івано-Франківській області кількість оголошень помітно збільшилася.

Станом на травень 2024 року до березня 2024 року найбільше зростання середньої вартості на однокімнатну квартиру зафіксовано у Закарпатській області - 10%.

Інфографіка: Dim. ria

Найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає 97 025 доларів США у Києві. Разом із тим за сезон ціна виросла на 4%, а за рік — на 22%.

У Львівській області однокімнатна квартира вартує 68 904 долари США, а у Закарпатській області - 58 919 доларів США.

Що стосується вторинного ринку купівлі житла у Києві, то найдорожчим районом за всіма типами квартир різної кімнатності є Печерський. Після нього лідерські позиції займає Голосіївський район.

Інфографіка: Dim. ria

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-березня 2024 року збільшилося на 12,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 2 млн 178,6 тис. кв. м;

дані НБУ свідчать, що банки України в березні видали 878 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн. Середня ставка за іпотекою — 7,6% річних;

дані сайту M2bomber показують, що в Києві на вторинному ринку піднялися ціни на квартири. За останні пів року ціна квадратного метра зросла більше, ніж на 5 тис. — із середніх 52 549 до 57 630 грн. За рік же ціни зросли ще більше — майже на 7 тис. грн.

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