Середня ставка за іпотекою збільшилась: де видають найбільше кредитів на житло — Finance.ua

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Середня ставка за іпотекою збільшилась: де видають найбільше кредитів на житло

Кредит&Депозит
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Середня ставка за іпотекою збільшилась: де видають найбільше кредитів на житло
Середня ставка за іпотекою збільшилась: де видають найбільше кредитів на житло
Банки України у квітні видали 1 031 іпотечний кредит на загальну суму 1,751 млрд грн. Середня ставка за іпотекою збільшилась.
Про це свідчать дані Національного банку України.
«Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у квітні 2024 року збільшився порівняно з попереднім місяцем (березнем 2024 року) на 21,6%», — сказано в повідомленні.
Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості.
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«Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми „єОселя“ (майже всі кредити у квітні надано в межах цієї програми)», — зазначили в Нацбанку.

Середня ставка на іпотеку

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у квітні збільшилася до 7,7% річних після утримання на рівні 7,6% річних п’ять місяців поспіль.

Де видали найбільше кредитів на житло

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано:
  • в Києві та Київській області (440 договорів на загальну суму 836 млн грн, що становить 47,8% від загального обсягу);
  • Львівській (79 договорів на суму 148 млн грн);
  • Івано-Франківській (47 договорів на суму 68 млн грн);
  • Одеській (44 договори на суму 65 млн грн) областях.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
Нагадаємо, банки України в лютому видали 783 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 млрд грн. Середня ставка за іпотекою — 7,6% річних.
За даними НБУ, банки знижують ставки за депозитами як для бізнесу, так і для населення. Водночас знижується вартість кредитів для підприємств. Іпотечне кредитування пожвавлюється завдяки програмі «єОселя». Частка іпотеки зросла до 12,4% чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля.

Довідка Finance.ua:

  • минулого року українські громадяни активно брали кредити на нерухомість у Польщі. У 2023 році понад 2 тисячі українців скористалися державною програмою на придбання першого житла. Проте наразі банки припинили приймати заявки на кредити під 2% річних;
  • під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім’ї без дітей. До війни ситуація була протилежною.

Що не так з іпотекою в Україні 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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