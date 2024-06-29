Понад 600 тисяч громадян України чекають на житло від держави — Finance.ua
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Понад 600 тисяч громадян України чекають на житло від держави

Нерухомість
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Понад 600 тисяч громадян України чекають на житло від держави
Понад 600 тисяч громадян України чекають на житло від держави
В Україні понад 600 тисяч людей чекають десятиліттями на отримання квартири від держави.
Про це під час брифінгу розповіла очільниця комітету Верховної Ради з питань органів державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк.
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«Сьогодні понад 600 тисяч наших громадян стоять у чергах на отримання житла. Вони стоять десятиріччями, але черга не рухається. На жаль, в Україні діє Житловий кодекс, прийнятий ще в 1983 році, і близько 90% прописаних у ньому норм сьогодні не працюють. Щоб вирішити це і низку інших питань, нам потрібно переглянути все законодавче поле щодо того, як має формуватися житлова політика», — сказала нардепка.
Шуляк підкреслила, що повномасштабне вторгнення та євроінтеграційний процес, який розпочався на тлі війни, лише посилює актуальність питань житлової політики.
Нардепка додала, що ухваливши програму, Україна зобов`язалась розробити національну житлову стратегію та ухвалити відповідне законодавство.
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За її словами, Міністерство відновлення вже готує законопроєкт про запровадження нових принципів житлової політики.
Уже відбулися перші консультації, до яких залучили представників місцевої влади, внутрішньо переміщених осіб, ветеранських громад та багатьох інших соціальних груп.
Нагадаємо, повномасштабне вторгнення кардинально змінило ринок нерухомості в Україні. Окрім зниження попиту на купівлю житла, змінилися й пріоритети клієнтів. Зараз звертають увагу на якомога більш практичні варіанти, а до великих розкішних квартир інтересу практично немає.
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За матеріалами:
Апостроф
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